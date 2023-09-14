Самый высокий бычок в мире, огромная коллекция плюшевых мишек. Кто еще вошел в Книгу Рекордов Гиннеса 2024

Новое издание Книги рекордов Гиннеса 2024 года демонстрирует, что каждый человек в мире имеет талант, главное увидеть его и показать!
Кто попал в Книгу Рекордов Гиннеса в 2024 году и чем ярко отличился - читайте в материале ниже.
"Издание 2024 года - это конечный продукт года, в течение которого нашими менеджерами по документации было рассмотрено около 30 тысяч заявок",- сообщил главный редактор Крейг Глендей.
Всего в Книгу внесено 2638 рекордов, которые недавно обновлены.
Не выходя из дома, Книга рекордов Гиннеса 2024 перенесет вас в путешествие по всему невероятному, веселому и замечательному, что есть в этом мире.
В число победителей Книги рекордов Гиннеса 2024 года вошли - самый высокий бычок в мире Томми, огромная коллекция плюшевых мишек и женщина, которая совершила 13 прыжков с места на лошади всего за 30 секунд и многие другие.
Самый высокий бык в мире
Так, 13-летний бычок Томми из Массачусетса отличился тем, что его рост составляет колоссальные 187 сантиметров (6 футов и один дюйм).
Средний рост бычка бурой швейцарской породы колеблется от 142 до 154 см (приблизительно от 4 футов 6 дюймов до 5 футов 05 дюймов), что делает Томми более чем на 30 см выше среднего обычного бычка.
Самая большая коллекция плюшевых мишек
Американец Николас Черивуд - обладатель самой большой коллекции плюшевых мишек. Всего у него 1234 игрушки.
Николас Черивуд владеет самой большой коллекцией плюшевых медведей (фото: guinnessworldrecords.com)
Тринадцать прыжков с лошади
Датчанка Аманда Стаалсо установила два рекорда, выполнив тринадцать прыжков с места верхом на лошади за 30 секунд и пять ножничных переходов верхом на лошади за 30 секунд.
Самая большая афро-прическа
Амиру всего 14 лет, он живет в Калифорнии и его прическа - это настоящий рекорд. Его афро имеет поразительные объемы - 19,67 см (7,74 дюйма) в высоту, 24,83 см (9,77 дюйма) в ширину и огромную окружность 226 см (88 дюймов).
18-летний Том и его спортивный рекорд
18-летний Том Энох из Лимингтон-Спа, страдающий синдромом Дауна, является обладателем 24 титулов в Книге рекордов Гиннеса, связанных с фитнесом.
Он выполнил 25 приседаний за 30 секунд, установив рекорд по количеству этих упражнений, выполненных за это время, и поднял 275 килограммов, установив рекорд по приседанию с наибольшим весом, поднятому за 30 секунд.
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