Найвідоміша з довгожительок. Жінка прожила до 109 років, завдяки цим двом продуктам

Що відомо про довгожительку Марію Розу

Марія Роза Тассоне померла 14 жовтня 2024 року у віці 109 років. Вона пережила дві світові війни та три пандемії.

Марія народилася в Спадолі в Італії 25 січня 1915 року, через рік після початку Першої світової війни. Вона залишилася у своєму рідному селі, де доглядала за своїм садом і готувала їжу для своєї великої родини.

Прабабуся приписувала своє довге життя "оливковій олії та червоному вину".

У італійки залишилося 26 родичів, серед яких діти, онуки, правнуки. До смерті вона була найстаршою жінкою в італійському регіоні Калабрія, населення якого становило близько 1,84 млн людей.

Марія Роза Тассоне померла на 110 році життя (Скриншот)

Марія Роза пережила пандемію іспанського грипу, яка почалася в 1918 році, коли їй було всього три роки, і закінчилася в 1920 році. Вона також пережила спалах SARS у 2002-2004 роках і нещодавню пандемію COVID-19.

Секрет свого довголіття Марія Роза пояснювала тихим життям і легкими стравами, які час від часу супроводжувалися келихом вина.

Вона також сказала, що ніколи не курила сигарет і уникала будь-якої надмірності.

Одного разу, коли її запитали поради про те, як прожити довге життя, вона сказала використовувати оливкову олію, пити червоне вино та не їсти занадто багато солодких продуктів.

Коли народилася Марія Роза, Італія була монархією короля Віктора Еммануїла III. Вона бачила, як її країна стала республікою в 1948 році, і пережила перехід до Другої Республіки в 1994 році.

"Сьогодні сумний день для всієї спільноти Spadolese. Моя бабуся, Марія Роза Тассоне, повернулася до дому Отця у поважному віці майже 110 років. Вона була найстаршою людиною в Калабрії та однією з найдовгожителів в Італії", - написав її онук Вітантоніо Тассоне у соцмережах.