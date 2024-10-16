Самая известная из долгожительниц. Женщина прожила до 109 лет, благодаря этим двум продуктам

Что известно о долгожительнице Марии Розе

Мария Роза Тассона умерла 14 октября 2024 года в возрасте 109 лет. Она пережила две мировые войны и три пандемии.

Мария родилась в Спадоле в Италии 25 января 1915 года, год спустя после начала Первой мировой войны. Она осталась в своем родном селе, где ухаживала за своим садом и готовила еду для своей большой семьи.

Прабабушка приписывала свою долгую жизнь "оливковому маслу и красному вину".

У итальянки осталось 26 родственников, среди которых дети, внуки, правнуки. До смерти она была самой старшей женщиной в итальянском регионе Калабрия, население которого составило около 1,84 млн человек.

Мария Роза Тассона умерла на 110 году жизни (Скриншот)

Мария Роза пережила пандемию испанского гриппа, начавшуюся в 1918 году, когда ей было всего три года, и закончилась в 1920 году. Она также пережила вспышку SARS в 2002–2004 годах и недавнюю пандемию COVID-19.

Секрет своего долголетия Мария Роза объясняла тихой жизнью и легкими блюдами, время от времени сопровождавшимися бокалом вина.

Она также сказала, что никогда не курила сигарет и избегала какой-либо избыточности.

Однажды, когда ее спросили совета о том, как прожить долгую жизнь, она сказала использовать оливковое масло, пить красное вино и не есть слишком много сладких продуктов.

Когда родилась Мария Роза, Италия была монархией короля Виктора Эммануила III. Она видела, как ее страна стала республикой в 1948 году и пережила переход во Вторую Республику в 1994 году.

"Сегодня грустный день для всего сообщества Spadolese. Моя бабушка, Мария Роза Тассоне, вернулась к дому Отца в почтительном возрасте почти 110 лет. Она была старейшим человеком в Калабрии и одним из самых долгожителей в Италии", - написал ее внук Витантонио Тассоне.