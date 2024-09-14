Самое важное дело осенью на огороде: готовим семенной картофель

Осенью огороднику нужно осуществить очень важное дело, от которого зависит урожайность картофеля на будущий год - отобрать семенные клубни и тщательно подготовить их для хранения. Какие здесь существуют важные секреты?

РБК-Украина (проект Styler) исследовало все аспекты выбора и подготовки картофеля, который вы будете сажать в следующем году.

Когда отбирать семенной картофель?

Семенной картофель лучше всего отбирать осенью. Это позволяет подготовить его к хранению с соблюдением всех важных этапов.

Сначала картофель необходимо помыть, чтобы удалить грязь и возможные остатки почвы. После мытья ее следует продезинфицировать в слабом растворе марганца, выдерживая клубни около пяти минут.

Важно выбирать семенной картофель из наиболее продуктивных кустов, поскольку это обеспечит хороший посадочный материал в следующем году.

Главное - не затягивать с выкапыванием, чтобы картофель не накапливал инфекций, хотя небольшая задержка может немного увеличить ее массу.

Озеленение семенного картофеля

Озеленение картофеля является одним из ключевых моментов подготовки посадочного материала. Процесс озеленения позволяет картофелю накопить соланин, который не только защищает его от грызунов, но и способствует лучшему прорастанию весной.

Для этого картофель следует держать в затененном месте, но не на прямом солнце, в течение семи-восьми дней.

Озелененные клубни следует хранить в небольших ящиках, обеспечивающих хорошую циркуляцию воздуха. Благодаря этому картофель становится более устойчивым к грибковым заболеваниям, что повышает его шансы на долгое хранение.

Озелененные клубни хранятся в небольших ящиках (фото: Freepik.com)

Калибровка картофеля по размерам

Правильная калибровка семенного картофеля по размерам обеспечивает равномерный рост и высокий урожай. Даже мелкие клубни, особенно если они относятся к элитным сортам, способны дать отличный результат.

Например, картофель весом до 40-50 граммов может быть посажен по два клубня в одну лунку, а клубни массой от 60 до 90 граммов - по одному.

Большие фракции, превышающие 120 граммов, обычно разрезают на несколько частей с ячейками, и такие дольки следует класть в лунку уже по три-четыре штуки. Такой подход позволяет получить большие фракции урожая, которые могут весить от 200 до 600 г с одного куста.

Правильная сушка и хранение

После сбора урожая важно просушить картофель перед закладкой на хранение. Это позволяет избежать гниения клубней и их последующей порчи.

Важно не опускать картофель в подвал сырым, ведь это может привести к развитию грибковых заболеваний. Для предотвращения порчи картофель также рекомендуется обработать современными биопрепаратами, обеспечивающими защиту в течение всего периода хранения.

Хранить картофель следует в ящиках, обеспечивающих хорошую циркуляцию воздуха.

Перед основным хранением картофель необходимо осмотреть и удалить поврежденные или зараженные болезнями клубни. Это поможет предотвратить распространение инфекций на другие клубни во время хранения.