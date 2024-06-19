"Найважчі перші 40 років". Вчені з'ясували коли насправді у чоловіків закінчується дитинство

Дослідження, проведене Nickelodeon UK, визначило, що зрілість у чоловіків настає після 40 років. Вчені прийшли до такого висновку після опитування, в якому вісім з десяти жінок вважали, що чоловікам бракує зрілості в будь-якому віці.

Виявилося, що по-справжньому дорослими чоловіки стають лише у віці 43 роки. А от жінки повністю дорослішають значно раніше, у 32 роки. Вчені зазначили, що цей факт прекрасно пояснює нестійкість сімейних стосунків і велику кількість розлучень.

Остаточна психологічна зрілість жінки настає тоді, коли вона починає піклуватися про дітей. Своєю чергою, чоловіки залишаються "великими дітьми" набагато довше.

За словами дослідників, на це також вказує пристрасть багатьох представників сильної статі до комп'ютерних ігор, нових автомобілів тощо.

Опитування показало, що чоловіча інфантильність зберігається до 40 років, а часто навіть довше. І середній вік дорослішання - 43 роки.

Дорослістю фахівці вважають деякі соціальні навички, відсутність шкідливих звичок, неприємних для оточення, відсутність вульгарних жартів, вміння готувати хоча б найпростіші страви та інше.

Варто зазначити, що опитані соціологами чоловіки повністю погодилися зі своєю незрілістю, а 20% чесно зізналися, що відчувають себе "великими дітьми".

Однак близько 30% жінок заявили, що розірвали стосунки з інфантильними чоловіками, а 80% впевнені, що чоловіки залишаються дітьми на все життя.

46% жінок мали стосунки, під час яких вони відчували, що їм доводиться проявляти до партнера материнські навички.

Ось, що соціологи та респонденти вважають незрілістю у чоловіків: