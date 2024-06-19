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"Самые тяжелые первые 40 лет". Ученые выяснили, когда на самом деле у мужчин заканчивается детство

Ученые выяснили, когда мужчины действительно взрослыми (фото: freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

Научно доказано, что мужчины созревают позже женщин. И это хорошо видно по подросткам, когда 15-летние девушки уже выглядят взрослыми, а их сверстники-мальчики порой еще и на голову ниже.

Однако ученых заинтересовало, когда на самом деле мужчины становятся взрослыми в разных аспектах, а не только дозревают физиологически. Ответ на этот вопрос рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на The Telegraph.

Исследование, проведенное Nickelodeon UK, определило, что зрелость у мужчин наступает после 40 лет. Ученые пришли к такому выводу после опроса, в котором восемь из десяти женщин считали, что мужчинам не хватает зрелости в любом возрасте.

Оказалось, что по-настоящему взрослыми мужчины становятся только в возрасте 43 лет. А вот женщины полностью взрослеют гораздо раньше, в 32 года. Ученые отметили, что этот факт прекрасно объясняет неустойчивость семейных отношений и множество разводов.

Окончательная психологическая зрелость женщины наступает тогда, когда она начинает заботиться о детях. В свою очередь, мужчины остаются "большими детьми" гораздо дольше.

По словам исследователей, на это также указывает страсть многих представителей сильного пола к компьютерным играм, новым автомобилям и тому подобное.

Опрос показал, что мужская инфантильность сохраняется до 40 лет, а зачастую даже дольше. И средний возраст взросления - 43 года.

Взрослостью специалисты считают некоторые социальные навыки, отсутствие вредных привычек, неприятных для окружающих, отсутствие вульгарных шуток, умение готовить хотя бы самые простые блюда и прочее.

Следует отметить, что опрошенные социологами мужчины полностью согласились со своей незрелостью, а 20% честно признались, что чувствуют себя "большими детьми".

Однако около 30% женщин заявили, что разорвали отношения с инфантильными мужчинами, а 80% уверены, что мужчины остаются детьми на всю жизнь.

46% женщин имели отношения, во время которых они чувствовали, что им приходится проявлять к партнеру материнские навыки.

Вот что социологи и респонденты считают незрелостью у мужчин:

  • Считать, что их собственные пукания и отрыжки веселые
  • Есть фастфуд ночью
  • Игра в видеоигры
  • Слишком быстрая езда или гонки с другой машиной на светофоре или трассе
  • Насмешка над грубыми словами
  • Вождение с очень громкой музыкой
  • Попытка выиграть у детей в играх и спорте
  • Молчание во время споров
  • Неспособность приготовить простые блюда
  • Пересказ самых глупых шуток и историй в общении
  • Не любовь говорить о себе или вести серьезные разговоры
  • Ненависть к книгам/чтению, потому что они скучны
  • Делать сумасшедшие танцевальные движения
  • Отдавать свои вещи стирать маме или жене
  • Разрешать маме готовить им завтрак и любую другую еду
  • Гонять на скейтборде
  • Носить кроссовки даже на деловые встречи или в ночной клуб
  • Не есть овощи
  • Часто менять работу
  • Быть слишком много возбужденными из-за мальчишеских дел
  • Пытаться выполнять трюки на велосипеде
  • Управлять модифицированным авто или машиной с громким выхлопом
  • Хвастаться тем, как девушки к ним заигрывают
  • Носить пижамы с мультяшными персонажами
  • Использовать замысловатые реплики
  • Хвастаться протеиновыми коктейлями/тяжелой атлетикой/сколько они "поднимают"
  • Создавать вокруг себя беспорядок
  • Носить обвисшие джинсы
  • Хранить мультяшные покрывала
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