"Самые тяжелые первые 40 лет". Ученые выяснили, когда на самом деле у мужчин заканчивается детство

Исследование, проведенное Nickelodeon UK, определило, что зрелость у мужчин наступает после 40 лет. Ученые пришли к такому выводу после опроса, в котором восемь из десяти женщин считали, что мужчинам не хватает зрелости в любом возрасте.

Оказалось, что по-настоящему взрослыми мужчины становятся только в возрасте 43 лет. А вот женщины полностью взрослеют гораздо раньше, в 32 года. Ученые отметили, что этот факт прекрасно объясняет неустойчивость семейных отношений и множество разводов.

Окончательная психологическая зрелость женщины наступает тогда, когда она начинает заботиться о детях. В свою очередь, мужчины остаются "большими детьми" гораздо дольше.

По словам исследователей, на это также указывает страсть многих представителей сильного пола к компьютерным играм, новым автомобилям и тому подобное.

Опрос показал, что мужская инфантильность сохраняется до 40 лет, а зачастую даже дольше. И средний возраст взросления - 43 года.

Взрослостью специалисты считают некоторые социальные навыки, отсутствие вредных привычек, неприятных для окружающих, отсутствие вульгарных шуток, умение готовить хотя бы самые простые блюда и прочее.

Следует отметить, что опрошенные социологами мужчины полностью согласились со своей незрелостью, а 20% честно признались, что чувствуют себя "большими детьми".

Однако около 30% женщин заявили, что разорвали отношения с инфантильными мужчинами, а 80% уверены, что мужчины остаются детьми на всю жизнь.

46% женщин имели отношения, во время которых они чувствовали, что им приходится проявлять к партнеру материнские навыки.

Вот что социологи и респонденты считают незрелостью у мужчин: