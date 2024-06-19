"Найважчі перші 40 років". Вчені з'ясували коли насправді у чоловіків закінчується дитинство
Науково доведено, що чоловіки дозрівають пізніше, ніж жінки. І це дуже добре видно по підлітках, коли 15-річні дівчата вже виглядають дорослими, а їхні однолітки-хлопчики часом ще й на голову нижче.
Однак вчених зацікавило, коли насправді чоловіки стають дорослими у різних аспектах, а не тільки статево. Відповідь на це питання розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на The Telegraph.
Дослідження, проведене Nickelodeon UK, визначило, що зрілість у чоловіків настає після 40 років. Вчені прийшли до такого висновку після опитування, в якому вісім з десяти жінок вважали, що чоловікам бракує зрілості в будь-якому віці.
Виявилося, що по-справжньому дорослими чоловіки стають лише у віці 43 роки. А от жінки повністю дорослішають значно раніше, у 32 роки. Вчені зазначили, що цей факт прекрасно пояснює нестійкість сімейних стосунків і велику кількість розлучень.
Остаточна психологічна зрілість жінки настає тоді, коли вона починає піклуватися про дітей. Своєю чергою, чоловіки залишаються "великими дітьми" набагато довше.
За словами дослідників, на це також вказує пристрасть багатьох представників сильної статі до комп'ютерних ігор, нових автомобілів тощо.
Опитування показало, що чоловіча інфантильність зберігається до 40 років, а часто навіть довше. І середній вік дорослішання - 43 роки.
Дорослістю фахівці вважають деякі соціальні навички, відсутність шкідливих звичок, неприємних для оточення, відсутність вульгарних жартів, вміння готувати хоча б найпростіші страви та інше.
Варто зазначити, що опитані соціологами чоловіки повністю погодилися зі своєю незрілістю, а 20% чесно зізналися, що відчувають себе "великими дітьми".
Однак близько 30% жінок заявили, що розірвали стосунки з інфантильними чоловіками, а 80% впевнені, що чоловіки залишаються дітьми на все життя.
46% жінок мали стосунки, під час яких вони відчували, що їм доводиться проявляти до партнера материнські навички.
Ось, що соціологи та респонденти вважають незрілістю у чоловіків:
- Вважати, що їхні власні пукання та відрижки веселі
- Їсти фастфуд вночі
- Гра у відеоігри
- Надто швидка їзда або "гонки" з іншою машиною на світлофорі або трасі
- Насміхання з грубих слів
- Водіння з дуже гучною музикою
- Спроба виграти у дітей в іграх та спорті
- Мовчання під час суперечок
- Нездатність приготувати прості страви
- Переказ самих дурних жартів та історій у спілкуванні
- Не любов говорити про себе або вести серйозні розмови
- Ненависть до книжок/читання, бо вони нудні
- Робити божевільні танцювальні рухи
- Віддавати свої речі прати мамі або дружині
- Дозволяти мамі готувати їм сніданок та будь-яку іншу їжу
- Ганяти на скейтборді
- Носити кросівки навіть на ділові зустрічі чи у нічний клуб
- Не їсти овочі
- Часто міняти роботу
- Мати занадто багато збудження через хлопчачі справи
- Намагатися виконувати трюки на велосипеді
- Керувати модифікованим авто або машиною з гучним вихлопом
- Хизуватися тим, як дівчата до них залицяються
- Носити піжами з мультяшними персонажами
- Використовувати хитромудрі репліки
- Хвалитися протеїновими коктейлями/важкою атлетикою/скільки вони "піднімають"
- Створювати навколо себе безлад
- Носити обвислі джинси
- Зберігати мультяшні покривала
Раніше ми писали про те, чому чоловіки уникають серйозних розмов та приховують свої почуття.
А також розповідали про те, чому зрілі жінки схильні закохуватися в молодих чоловіків.