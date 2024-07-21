Найцікавіші ігри для компанії у подорожі чи поході

Міста

Гравці по черзі називають міста, дотримуючись правила, що перша буква назви наступного міста повинна повторювати останню букву попереднього.

Крокодил

Гравці по черзі демонструють загадане слово за допомогою пантоміми. Той, хто відгадав слово, показує наступне.

Хто я?

На листочку пишуть предмет або відому людину/персонажа і прикріплюють його на лоб гравця так, щоб інші могли бачити напис. Кожен гравець повинен вгадати, хто він, задаючи уточнювальні питання, на які інші гравці можуть відповідати лише "так", "ні" або "можливо".

Зіпсований відеотелефон

Перший гравець шепоче загадане слово або фразу другому гравцеві, який потім показує це слово третьому жестами та мімікою (інші гравці закривають очі під час показу). Третій гравець шепоче четвертому слово, яке він вважає загадане. Четвертий гравець показує пантоміму п’ятому гравцеві, і так далі по колу, доки слово не повернеться до першого гравця, який оголошує початкове слово.

Асоціації

Перший гравець називає будь-яке слово, другий гравець говорить слово, яке асоціюється з попереднім, і так далі. Ланцюжок асоціацій зазвичай заводить далеко від початкового слова.

Фанти

Гравці пишуть на листочках кумедні завдання і складають їх в одну ємність. Перед початком гри кожен гравець віддає одну особисту річ (фант) до "спільної казни", і щоб повернути її, гравець повинен витягти записку з завданням і виконати його.

Я беру в похід

Ведучий вигадує правило для слів у грі, наприклад, на тему осені, на букву "П", або зеленого кольору. Він називає перше слово: "Я беру в похід шарф/пічку/горох". Інші гравці повинні здогадатися правило, за яким обрані слова, і по черзі запитують: "Я беру... Ти береш мене в похід?". Ведучий погоджується, якщо предмет відповідає його секретним умовам. Той, хто розгадає правило, стає новим ведучим.

2 випадкових слова

Цікава гра для розвитку мислення, підходить для дітей будь-якого віку. Виберіть два випадкових слова з словника або іншим способом.

Потім знайдіть якомога більше зв'язків між цими словами. Наприклад, слова "яблуко" і "дерево". Яблуко зростає на дереві, і обидва можуть бути зеленими. Чим складніші та менш очевидні зв'язки, тим краще. Наприклад, яблуко - кругле, і крона деяких дерев також кругла. Уявіть, як зв'язати слова "авто" і "аркуш", "гусінь" і "ноутбук", "Інстаграм" і "мама".

Діти особливо потребують розваг та веселощів у поході (фото: Freepik.com)

Історія з чотирьох слів

Гра на розвиток фантазії та логіки. Придумайте для дитини будь-які чотири слова, наприклад, "полуниця", "кіт", "двері" та "будильник". Дитина має скласти казку або історію, в якій будуть використані всі чотири слова. Якщо це здається легким, поміняйтеся ролями з дитиною і складіть свою історію на її чотири слова.

Сірники

Ведучий знає правила гри з самого початку. Він просить гравців взяти будь-яку кількість сірників з коробки. Після цього розкриває суть гри: кожен гравець розповідає про себе стільки фактів, скільки сірників він узяв.

Правда і брехня

Гравці по черзі розповідають три факти про себе, з яких тільки два є правдивими. Інші гравці повинні вгадати, який з фактів є вигаданим.

Я ніколи не...

Гравці по черзі згадують речі, які вони ніколи не робили, наприклад: "Я ніколи не плакав у поході/не губив рукавиці/не був у Карпатах". У класичній версії гри ті, про кого це твердження не є правдивим, випивають. У поході можна придумати інше правило, наприклад, рахувати бали за відповіді. Той, хто набрав найменше балів, миє посуд.