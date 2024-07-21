Самые интересные игры для компании в путешествии или походе

Города

Игроки поочередно называют города, придерживаясь правила, что первая буква названия следующего города должна повторять последнюю букву предыдущего.

Крокодил

Игроки поочередно демонстрируют загаданное слово с помощью пантомимы. Отгадавший слово показывает следующее.

Кто я?

На листе пишут предмет или известного человека/персонажа и прикрепляют его на лоб игрока так, чтобы другие могли видеть надпись. Каждый игрок должен угадать, кто он, задавая уточняющие вопросы, на которые другие игроки могут отвечать только "да", "нет" или "возможно".

Испорченный видеотелефон

Первый игрок шепчет загаданное слово или фразу второму игроку, который затем показывает это слово третьему жестами и мимикой (другие игроки закрывают глаза во время показа). Третий игрок шепчет четвертому слову, которое он считает загаданным. Четвертый игрок показывает пантомиму пятому игроку, и так далее по кругу, пока слово не вернется к первому игроку, объявляющему первоначальное слово.

Ассоциации

Первый игрок называет любое слово, второй игрок говорит слово, которое ассоциируется с предыдущим, и так далее. Цепочка ассоциаций обычно заводит далеко вдаль от начального слова.

Фанты

Игроки пишут на листочках забавные задания и складывают их в одну емкость. Перед началом игры каждый игрок отдает одну личную вещь (фант) в "общую казну", и чтобы вернуть ее, игрок должен вытащить записку с заданием и выполнить его.

Я беру в поход

Ведущий придумывает правило для слов в игре, например, на тему осени, на букву "П" или зеленого цвета. Он называет первое слово: "Я беру в поход шарф/печку/горох". Другие игроки должны догадаться правило, согласно которому выбраны слова, и по очереди спрашивают: "Я беру... Ты берешь меня в поход?". Ведущий согласен, если предмет отвечает его секретным условиям. Разгадающий правило становится новым ведущим.

2 случайных слова

Интересная игра для развития мышления, подходит для детей всех возрастов. Выберите два случайных слова из словаря или другим способом.

Затем найдите как можно больше связей между этими словами. К примеру, слова "яблоко" и "дерево". Яблоко растет на дереве, и оба могут быть зелеными. Чем сложнее и менее очевидны связи, тем лучше. Например, яблоко - круглое, и крона некоторых деревьев тоже круглая. Представьте, как связать слова "авто" и "лист", "гусеница" и "ноутбук", "Инстаграм" и "мама".

Дети особенно нуждаются в развлечениях и весельях в походе (фото: Freepik.com)

История из четырех слов

Игра в развитие фантазии и логики. Придумайте для ребенка любые четыре слова, например, "клубника", "кот", "дверь" и "будильник". Ребенок должен сочинить сказку или историю, в которой будут использованы все четыре слова. Если это кажется легким, поменяйтесь ролями с ребенком и составьте свою историю на его четыре слова.

Спички

Ведущий знает правила игры с самого начала. Он просит игроков взять любое количество спичек из коробки. После этого раскрывает суть игры: каждый игрок рассказывает о себе столько фактов, сколько спичек он взял.

Правда и ложь

Игроки по очереди рассказывают три факта о себе, из которых только два правдивы. Другие игроки должны угадать, какой из фактов вымышлен.

Я никогда не...

Игроки по очереди вспоминают вещи, которые они никогда не делали, например: "Я никогда не плакал в походе/не терял варежки/не был в Карпатах". В классической версии игры те, о ком это утверждение неправдиво, выпивают. В походе можно придумать другое правило, например считать баллы за ответы. Тот, кто набрал меньше баллов, моет посуду.