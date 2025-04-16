Джинси кольору кокосового молока - тренд весни 2025: як їх носить Наталка Денисенко
Модні тренди весни 2025 року диктують новий must-have у гардеробі - джинси карго кольору кокосового молока. Актриса Наталка Денисенко демонструє, як стильно вписати цю трендову річ у повсякденні образи.
Про це пише РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на її Instagram.
Який "лук" обрала Денисенко
Акторка слідкує за модними трендами і часто демонструє в мережі стильні образи. Під час гастролей за кордоном вона показала, як носити джинси оригінального відтінку - кольору кокосового молока або вершкового масла, які зараз на піку популярності.
Наталка Денисенко показала модні джинси (фото: instagram.com/natalka_denisenko)
Для повсякденного образу Денисенко вибрала модель карго з накладними кишенями. Їх вона доповнила білим лонгслівом і шкіряною курткою такого ж відтінку з контрастними золотими ґудзиками.
Стильний образ на весну 2025 (фото: instagram.com/natalka_denisenko)
Завершити стильний лук артистка вирішила трендовими кросівками на масивній підошві, сонцезахисними окулярами та брендовою сумкою.
Наталка Денисенко задає тренди (фото: instagram.com/natalka_denisenko)
Чому світлі джинси в тренді
Джинси кольору кокосового молока стали актуальними навесні 2025 року з кількох причин - це поєднання трендової палітри, практичності та нової модної естетики.
Мінімалістична естетика
У 2025 модна індустрія тяжіє до спокійних, нейтральних відтінків, які легко комбінуються з базовими речами. Кокосове молоко - це м'який, теплий відтінок між білим і бежевим, що має елегантний, свіжий і дорогий вигляд.
Альтернатива класичному деніму
Темно-сині або чорні джинси поступаються місцем світлим тонам, які символізують оновлення та весняну легкість. Кокосовий відтінок ідеально вписується у весняний гардероб - не надто яскравий, але і не нудний.
Універсальність
Такі джинси легко стилізувати: вони пасують до білого, молочного, сірого, пастельних і навіть контрастних відтінків. Їх можна носити як у кежуал-образах, так і в більш вишуканих - зі світлими піджаками або блузами.
Тренд на "чистий" образ
У 2025 році набирає популярності тренд "clean look" - акуратні силуети, спокійна колірна гама, мінімум деталей. Джинси кольору кокосового молока чудово підходять для створення саме таких образів.
Наталка Денисенко показала модний образ на весну 2025 (фото: instagram.com/natalka_denisenko)
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