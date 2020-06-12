Как найти работу во время кризиса: 5 самых действенных советов

Сейчас Украина переживает глубокий экономический кризис, некоторые компании приостановили деятельность, плюс нужно учитывать экономические последствия, которые окажут на нас влияние после кризиса. Безработица растет, конкуренция среди кандидатов огромна. Практически все компании внедряют антикризисные мероприятия и сокращают расходы, в том числе, на обучение, рекрутинг, замораживают пересмотр заработной платы.

За месяц карантина количество безработных в Украине выросло на 1-1,3 млн и составляет 2,5-2,8 млн человек. Об этом заявил президент Торгово-промышленной палаты Украины Геннадий Чижиков. "По оценкам Торгово-промышленной палаты Украины, уровень безработицы сегодня составляет 13,7-15,4%. Это самый высокий показатель за последние 15 лет", - цитирует Чижикова пресс-служба организации.

По состоянию на 7 апреля 2020 года по пособие по безработице в центры занятости обратились 364 тысячи человек - это на 13% больше, чем на 7 апреля прошлого года.

"В первую очередь работу потеряли те, кто неформально работал в отраслях, деятельность которых была остановлена ​​на время карантина - это около 1 млн человек. Всего в "остановленных" отраслях занято около 4 млн человек. Также в большинстве случаев работу потеряли те работники, которые не смогли добираться на работу из-за остановки пассажирского сообщения", - говорит Чижиков.

Есть и хорошие новости. Согласно отчету Ernst&Young за апрель 2020 года 61% украинских компаний сохранили уровень заработной платы без изменений и только 3% снизили. 72% компаний сохранят ее без изменений, а каждая четвертая компания планирует увеличение заработной платы сотрудникам. Согласно этому же отчету в 2020 году каждая шестая компания запланировала активный подбор персонала.

Антикризисные мероприятия в связи с COVID-19:

77% компаний внедряют антикризисные мероприятия с целью снижения затрат;

58% компаний уже создали антикризисный комитет и 6% планируют создать;

28% компаний планируют снизить затраты на обучение на 60%;

Каждая четвертая компания внедряет режим простоя.

В любом кризисе надо находить новые возможности, переломные моменты, которые дадут со временем положительный эффект. В данной ситуации каждый должен задаться вопросом, насколько он конкурентноспособен.

Если вы хотите найти хорошую работу, затрудняетесь найти свое призвание и сменить профессию, или вам просто нужен новый опыт или более высокооплачиваемая должность, то воспользуйтесь услугами карьерного консультанта.

Карьерный консультант Марина Дульцева помогает в поиске высокооплачиваемой работы в Украине и за рубежом, написании продающего резюме, подготовке к собеседованию, профориентации и смене сферы деятельности. 12 лет опыта работы HR менеджером в крупных и небольших компаниях в IT, FMCG, фарма и аграрной сфере. Более 500 человек в Украине, и в Европе нашли работу и поднялись по карьерной лестнице.

Рекомендациям того, как найти работу во время кризиса, с нами поделилась карьерный консультант.

Изучайте и анализируйте рынок труда

Продолжайте мониторить вакансии в вашей сфере. Большинство соискателей думают, что рекрутинг заморожен и это надолго. На самом деле только 53% компаний приостановили подбор персонала. Нет, остаются те компании, которые как раз воспользовались сокращениями и трудоустраивают людей, оставшихся не у дел. Конкуренты забирают к себе в команду сотрудников друг у друга. И сейчас особенно важно стало для работодателя иметь в команде высокорезультативного сотрудника, и некоторые заменяют существующих сотрудников с низкими показателями эффективности на кандидатов с хорошими результатами и высокой мотивацией к работе. Стучитесь в компании напрямую, даже если у них нет открытых вакансий на сайте, пробуйте точки входа. Нужно напрямую обращаться к бизнесу, который крепко стоит на ногах (онлайн курсы, интернет магазины). Подумайте, чем вы можете быть ему полезны и напишите ему.

Обучайтесь и развивайте профессиональные навыки

Именно сейчас наступило время новых возможностей, перехода в новую сферу или профессию, которая давно вас привлекала своей автономией, возможностью работать из дома и актуальностью. Пока другие паникуют и закупают гречку килограммами, лучше подумайте, как использовать кризис себе во благо. Проанализируйте весь свой опыт и подумайте, какие уникальные знания и навыки вы можете предложить работодателю. Например, сейчас востребованы навыки копирайтинга, работы с текстами, SMM, онлайн продаж. Наконец появилось время на книги, пройдите несколько бесплатных курсов в интернет, посмотрите обучающие ролики, начните учить иностранный язык. Главное - держите фокус на развитии тех компетенций и навыков, которые помогают вам развиваться в выбранной вами сфере.

Будьте гибкими

Изменения коснулись каждой сферы деятельности, каждого человека. Мы вынуждены считаться с обстоятельствами, но можно сделать это приятным и эффективным действием. Нужно адаптироваться к изменениям, научиться тайм-менеджменту, находить время и на семью, и на работу, составлять график и придерживаться его, оборудовать удаленное рабочее место. Если вы ищете работу офлайн, то рекомендую быть гибче в обсуждении заработной платы. Ведите переговоры таким образом: обсуждайте уровень заработной платы на полгода-год, а потом обсудите возможность повышения и условия этого повышения, конкретные показатели работы.

Networking. Стройте сети знакомств

Лучший способ в кризисное время трудоустроиться - это найти работу по знакомству. Кто как не приятель, бывший коллега, друг знает вас в деле, значит он может за вас поручиться - работодателю останется только обсудить с вами опыт и условия работы. Восстанавливайте утраченные связи с коллегами, посещайте онлайн мероприятия. Кроме того, компании сейчас не тратятся на размещение вакансий и работу с агентствами и часто ищут кандидатов через своих же сотрудников по реферальной программе. Поэтому рекомендую создать аккаунт в профессиональных соц сетях и напрямую связываться с сотрудниками и рекрутерами в интересных вам компаниях.

Где искать работу?

Перечень сфер, которые не требуют серьезных технических навыков и которые в настоящее время нуждаются в специалистах:

государственные проекты;

муниципальные службы;

розничная торговля (продавец);

IT, разработка программного обеспечения;

копирайтинг;

переводы текстов;

редактура текстов;

видеомонтаж;

обработка фото;

блогинг;

продюсирование канала Youtube;

удаленный помощник, виртуальный ассистент;

работа по продвижению, SMM;

SEO специалист;

дизайн посадочных страниц;

разработка чат ботов в телеграм;

удаленная работа с клиентами;

курьерская доставка;

онлайн консалтинг по своей специальности;

онлайн преподавание и ведение курсов;

онлайн продажи;

Кризис рано или поздно закончится. Верьте в себя и в свои силы, ищите новые возможности, окружайте себя единомышленниками и поддерживающими вас людьми.

Ранее мы писали о том, как карантин повлияет на ваш бизнес и что делать, чтобы не остаться без денег.