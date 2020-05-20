Как карантин повлияет на ваш бизнес и что делать, чтобы не остаться без денег

Эксперты рассказали, какой бизнес больше всего пострадает из-за карантина в Украине (коллаж РБК-Украина)

Эксперты рассказали, кто больше всего пострадает из-за карантина в Украине

В Украине из-за карантина больше всего пострадает бизнес, связанный с туризмом, перевозками, развлечениями. Под угрозой даже благотворительность в нашей стране.

Эксперты в различных отраслях рассказали Styler, для кого карантин станет самым болезненным - кто потеряет большие деньги, а кому вообще придется закрыть свой бизнес.

Кому больше всего не повезло

Доцент кафедры экономики КиМУ Виталий Опанасюк уверен: сейчас общество еще не знает и не чувствует полной картины убытков.

"Только время покажет, какая отрасль и на сколько пострадала. Очевидно, что авиация, туризм, гостиницы, перевозчики, АЗС, торгово-развлекательные центры, арендный бизнес и т. д пострадали первыми, но и первыми получили помощь (хоть какую-то), первыми будут восстанавливаться", - говорит эксперт.

Во-вторых, говорит Опанасюк, сами бюджеты государств потеряли доход и все напечатали или напечатают деньги, чтобы покрыть недостаток бюджетных доходов. Начнется погоня валют, инфляция. Это необратимый процесс. Кроме того, никто не может сказать сейчас, будет ли реализован отложенный спрос. Ведь меняются приоритеты потребителей.

"Главное, что мы еще не прошли вторую волну, резонансные эффекты сезонного гриппа и COVID-19. Мы еще не прошли резонансные эффекты недоверия к способности мировых лидеров защитить свои народы и недоверие к главным всемирным учреждениям. Кроме того, малый и средний бизнес, который, я убежден, пострадал больше всех, может не восстановиться совсем, а ФОПы и малые предприниматели будут искать другую форму самозанятости, чтобы больше не оказаться один на один с арендодателями, налоговиками, вирусами и нулевым спросом одновременно. Мой вывод: главные потрясения еще впереди и еще рано утверждать, кто больше пострадал. Пострадали все. Но какие-то сегменты скоро погибнут и исчезнут с эволюционно-бизнесовой спирали", - резюмировал кандидат экономических наук.

Основательница благотворительного фонда "Шанс 2020" Анна Ищенко утверждает, что наибольший ущерб от карантина понесли именно благотворительные организации.

"Около 90% фондов, реализующих проекты за средства благотворителей, вынуждены прекратить или значительно сократить свои программы. За этими цифрами стоят человеческие жизни. Фактически сокращение финансирования приведет к тому, что дети, больные онкологическими болезнями, не получат определенных лекарств, брошенные животные останутся без питания и тому подобное", - говорит Ищенко.

Кроме того, украинские фонды вынуждены менять свои программы. Например, если раньше фонды финансировали строительство и оборудование больниц, помощь детям, то сейчас все программы ориентированы на борьбу с коронавирусом. Поэтому сегодня государство, уверена Анна, должно помогать не только бизнесу, но и находить ресурсы для помощи благотворительным организациям, которые решают множество социальных проблем в стране.

"Некоторые клиенты уже не вернутся никогда"

Александр Бухтияр из агентства MELNYKOVA AGENCY, которое работает с различными сегментами бизнеса, констатирует: некоторые клиенты уже не вернутся никогда.

Так, по данным исследований Ukrainian Marketing Group, примерно 30% украинского бизнеса приостановили свою деятельность, 6% - прекратили свою работу навсегда и ушли с рынка. Микробизнес фиксирует убытки в размере 80-90%.Наиболее пострадавшие бизнесы - авиакомпании, туризм, непродовольственный ритейл и развлекательная сфера, в том числе - кинотеатры, которые могут открыться только в середине лета.

Пассажиры ждут своих рейсов в аэропорту "Борисполь" (фото: РБК-Украина)

"Если авиакомпания не работает больше двух месяцев, то она без шансов банкрот. Выходом является открытие границ и ключевых направлений, государственные кредитные льготы и лояльные внутренние перелеты внутри страны. Туризм вряд ли переживет летний сезон. Сейчас время переквалифицироваться и актуализировать внутренний туризм Украины. Есть много непопулярных мест, о которых стоит рассказать украинцам. Непродовольственный ритейл все меньше наблюдает у себя клиентов, вследствие резкого скачка этой ниши в онлайне. Выходом могут быть коллаборации со смежными бизнесами, повышение лояльности существующей клиентской базы, упор на клиента, который стремится получить лучшее качество по доступной цене. Развлекательная сфера до сих пор не получила реальный шанс на выход из пандемии. Абсолютно все корпоративные и образовательные мероприятия запрещены до осени с возможным продолжением запретов. Большие локации, дворцы спорта, стадионы, выставочные центры, банкетные холлы - стоят пустыми. Для организаторов выходом может послужить активное освоение онлайн продуктов, для локаций - временное перепрофилированием под нужды населения", - считает эксперт.

Не все так плохо?

Но, возможно, не все так однозначно.

"Мне известны примеры, когда достаточно успешный режиссер видеомонтажа потерял работу, а начинающий программист наоборот получил хороший офер. Выстояли те бизнесы, которые вовремя переориентировались и адаптировались к условиям неопределенности, которые теперь наша нормальная реальность", - говорит финансовый эксперт Галина Хейло.

Несмотря на то, что практически все отрасли пострадали от кризиса, есть все же бизнесы, которые находятся в "относительном выигрыше", говорит кандидат экономических наук Александр Хмелевский. Среди них - интернет торговля, службы доставки, супермаркеты, аптеки и тому подобное.

"Убытки понесли транспортная отрасль, туризм, гостиничный бизнес, сфера обслуживания и прочее. Постепенное снятие карантина позволит начать некоторое восстановление экономики. Однако без поддержки со стороны государства бизнесу будет трудно преодолеть кризис. Не стоит ожидать, что кризис пройдет быстро. Снятие карантинных ограничений не приведет к автоматическому восстановлению экономики. Кризис будет продолжаться в течение 2020-2021 годов", - прогнозирует он.

Что делать, чтобы удержаться на плаву

За время карантина люди, которые потеряли работу, могли пройти курсы и получить новые навыки, чтобы иметь возможность получить новую работу, и могут это сделать и сейчас. Для этого создано несколько онлайн-платформ удаленной работы.

Если бизнес понес значительные убытки, нужно сделать ряд обязательных действий, советует генеральный директор одной из консалтинговых фирм Екатерина Балановская:

проанализировать тренды в своей отрасли в Украине и других странах;

выбрать все успешные действия и максимально применить их в себя;

обзвонить всех своих клиентов и сообщить, что вы работаете, спросить, что они ожидают от вас;

понять, как изменился ваш клиент и или трансформироваться под него, либо искать своего нового клиента;

предоставлять качественные услуги;

разработать систему лояльности для постоянных клиентов и просите рекомендовать вас друзьям;

продвигайте компанию всеми возможными способами.

"Только так вы будете "перед глазами" у своих клиентов и они всегда будут знать, как вас найти... Надо понимать - карантин закончится, а кризис останется и неизвестно на сколько. Украине надо поднимать экономику, а кто это может сделать, как не предприниматели", - резюмировала Екатерина.

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Автор: Мария Бойко