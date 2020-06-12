Як знайти роботу під час кризи: 5 найбільш дієвих порад

Зараз Україна переживає глибоку економічну кризу, деякі компанії призупинили діяльність, плюс треба враховувати економічні наслідки, які матимуть на нас вплив після кризи. Безробіття зростає, конкуренція серед кандидатів величезна. Практично всі компанії впроваджують антикризові заходи і скорочують витрати, в тому числі, на навчання, рекрутинг, заморожують перегляд заробітної плати.

За місяць карантину кількість безробітних в Україні зросла на 1-1,3 млн і становить 2,5-2,8 млн чоловік. Про це заявив президент Торгово-промислової палати України Геннадій Чижиков. "За оцінками Торгово-промислової палати України, рівень безробіття нині становить 13,7-15,4%. Це найвищий показник за останні 15 років", - цитує Чижикова прес-служба організації.

За станом на 7 квітня 2020 року на допомогу по безробіттю в центри зайнятості звернулися 364 тисячі осіб - це на 13% більше, ніж на 7 квітня минулого року.

"В першу чергу роботу втратили ті, хто неформально працював у галузях, діяльність яких була зупинена на час карантину - це близько 1 млн осіб. Всього в "зупинених" галузях зайнято близько 4 млн осіб. Також в більшості випадків роботу втратили ті працівники, які не змогли добиратися на роботу з-за зупинки пасажирського сполучення", - говорить Чижиков.

Є і хороші новини. Згідно звіту Ernst&Young за квітень 2020 року 61% українських компаній зберегли рівень заробітної плати без змін і лише 3% знизили. 72% компаній збережуть її без змін, а кожна четверта компанія планує збільшення заробітної плати працівникам. Відповідно до цього звіту в 2020 році кожна шоста компанія запланувала активний підбір персоналу.

Антикризові заходи у зв'язку з COVID-19:

77% компаній впроваджують антикризові заходи з метою зниження витрат;

58% компаній вже створили антикризовий комітет і 6% планують створити;

28% компаній планують знизити витрати на навчання на 60%;

Кожна четверта компанія впроваджує режим простою.

В будь-якій кризі треба знаходити нові можливості, переломні моменти, які з часом дадуть позитивний ефект. У даній ситуації кожен повинен задатися питанням, наскільки він конкурентноздатний.

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Вивчайте і аналізуйте ринок праці

Продовжуйте моніторити вакансії у вашій сфері. Більшість шукачів думають, що рекрутинг заморожений і це надовго. Насправді тільки 53% компаній призупинили підбір персоналу. Ні, залишаються ті компанії, які як раз скористалися скороченнями і працевлаштовують людей, що залишилися не у справ. Конкуренти забирають до себе в команду працівників один у одного. І зараз особливо важливо для роботодавця мати в команді высокорезультативного співробітника, і деякі замінюють існуючих працівників з низькими показниками ефективності на кандидатів з хорошими результатами і високою мотивацією до праці. Стукайте в компанії безпосередньо, навіть якщо у них немає відкритих вакансій на сайті, пробуйте точки входу. Потрібно безпосередньо звертатися до бізнесу, який міцно стоїть на ногах (онлайн курси, інтернет магазини). Подумайте, чим ви можете бути їй корисні та напишіть йому.

Навчати і розвивати професійні навички

Саме зараз настав час нових можливостей, переходу в нову сферу або професію, яка давно вас приваблювала своєю автономією, можливістю працювати з дому і актуальністю. Поки інші панікують і купують гречку кілограмами, краще подумайте, як використовувати кризу собі на благо. Проаналізуйте весь свій досвід і подумайте, які унікальні знання та навички ви можете запропонувати роботодавцю. Наприклад, зараз необхідні навички копірайтингу, роботи з текстами, SMM, онлайн продажів. Нарешті з'явився час на книги, пройдіть кілька безкоштовних курсів в інтернет, подивіться навчальні ролики, почніть вчити іноземну мову. Головне - тримати фокус на розвитку тих компетенцій і навичок, які допомагають вам розвиватися в обраній вами сфері.

Будьте гнучкими

Зміни торкнулися кожної сфери діяльності кожної людини. Ми змушені рахуватися з обставинами, але можна зробити це приємним і ефективним дією. Потрібно адаптуватися до змін, навчитися тайм-менеджменту, знаходити час і на сім'ю, і на роботу, складати графік і дотримуватися його, обладнати віддалене робоче місце. Якщо ви шукаєте роботу офлайн, то рекомендую бути гнучкішими в обговоренні заробітної плати. Ведіть переговори таким чином: обговорюйте заробітної плати на півроку-рік, а потім обговоріть можливість підвищення та умови цього підвищення, конкретні показники роботи.

Networking. Будуйте мережі знайомств

Кращий спосіб в кризовий час працевлаштуватися - це знайти роботу по знайомству. Хто як не приятель, колишній колега, друг знає вас у справі, значить він може за вас поручитися - роботодавцю залишиться тільки обговорити з вами досвід і умови роботи. Відновлюйте втрачені зв'язки з колегами, відвідуйте заходи онлайн. Крім того, компанії зараз не витрачаються на розміщення вакансій і роботу з агентствами та часто шукають кандидатів через своїх же співробітників по реферального програми. Тому рекомендую створити акаунт у професійних соц мережах і безпосередньо зв'язуватися з співробітниками та рекрутерами в цікавих вам компаніях.

Де шукати роботу?

Перелік сфер, які не вимагають серйозних технічних навичок і які в даний час мають потребу в спеціалістах:

державні проекти;

муніципальні служби;

роздрібна торгівля (продавець);

IT, розробка програмного забезпечення;

копірайтинг;

переклади текстів;

редагування текстів;

відеомонтаж;

обробка фото;

блогінг;

продюсування каналу Youtube;

віддалений помічник, віртуальний асистент;

робота по просуванню, SMM;

SEO спеціаліст;

дизайн посадкових сторінок;

розробка чат ботів в телеграм;

віддалена робота з клієнтами;

кур'єрська доставка;

онлайн консалтинг по своїй спеціальності;

онлайн викладання та ведення курсів;

онлайн продажу;

Криза рано чи пізно закінчиться Вірте в себе і в свої сили, шукайте нові можливості, оточуйте себе однодумцями і підтримують вас людьми.

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