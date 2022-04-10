UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Как найти пропавшего человека во время войны: полезные ресурсы

Фото: Как отыскать пропавшего человека (pixabay.com)
Автор: Людмила Жукова

С начала российского вторжения украинцы вынуждены прятаться в бомбоубежищах, эвакуироваться в более безопасные регионы, а некоторых принудительно вывозят российские оккупанты.

В материале читайте список онлайн-сервисов, которые помогают искать пропавших родственников и близких. Информацию предоставило Министерство цифровой трансформации Украины.

Поиск пропавших — один из самых больших ресурсов для поиска детей и взрослых, пропавших во время вторжения россии. В Telegram-канале легко ориентироваться с помощью хэштегов с названиями городов.

Поиск Украина 2022 — Telegram-канал для поиска людей по всей Украине. Чтобы подать заявку на поиск, нужно заполнить Google-форму, которая поступит волонтерам и бойцам.

Найди родных – бот, созданный по инициативе "Международной ассоциации кибербезопасности" и других общественных организаций.

Розыск по данным Национального информационного бюро предоставляет информацию о пропавших военных и гражданских — как погибших, так и пленных или депортированных из Украины.

Также существуют чаты для поиска людей в отдельных регионах.

Поиск пропавших людей в Харькове

Для поиска пропавших в пригороде Киева и Киевской области недавно создали отдельный бот.

Впервые такая практика была успешно внедрена в Гостомельской общине и уже дает положительные результаты.

Как мы ранее писали, в Украине запустили новый сайт и чат-бот "Эвакуация 2022".

Подписывайтесь на дружеский Telegram-канал, который освещает все преступления РФ против Украины.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против Украины