Як знайти зниклу людину під час війни: корисні ресурси

З початку російського вторгнення українці змушені ховатися в бомбосховищах, евакуюватися в більш безпечні регіони, а деяких примусово вивозять російські окупанти.
У матеріалі читайте список онлайн-сервісів, які допомагають шукати зниклих родичів і близьких. Інформацію надало Міністерство цифрової трансформації України.
Пошук зниклих - один з найбільших ресурсів для пошуку дітей і дорослих, зниклих під час вторгнення Росії. У Telegram-каналі легко орієнтуватися за допомогою хештегів з назвами міст.
Пошук Україна 2022 - Telegram-канал для пошуку людей по всій Україні. Щоб подати заявку на пошук, потрібно заповнити Google-форму, яка надійде волонтерам і бійцям.
Знайди рідних - бот, створений за ініціативою "Міжнародної асоціації кібербезпеки" та інших громадських організацій.
Розшук за даними Національного інформаційного бюро надає інформацію про зниклих військових і цивільних — як загиблих, так і полонених або депортованих з України.
Для пошуку зниклих у передмісті Києва та Київської області нещодавно створили окремий бот.
Вперше така практика була успішно впроваджена в Гостомельській громаді і вже дає позитивні результати.
Як ми раніше писали, в Україні запустили новий сайт і чат-бот "Евакуація 2022".
Підписуйтесь на дружній Telegram-канал, який висвітлює всі злочини РФ проти України.