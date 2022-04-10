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Як знайти зниклу людину під час війни: корисні ресурси

Фото: як відшукати зниклу людину (pixabay.com)
Автор: Людмила Жукова

З початку російського вторгнення українці змушені ховатися в бомбосховищах, евакуюватися в більш безпечні регіони, а деяких примусово вивозять російські окупанти.

У матеріалі читайте список онлайн-сервісів, які допомагають шукати зниклих родичів і близьких. Інформацію надало Міністерство цифрової трансформації України.

Пошук зниклих - один з найбільших ресурсів для пошуку дітей і дорослих, зниклих під час вторгнення Росії. У Telegram-каналі легко орієнтуватися за допомогою хештегів з назвами міст.

Пошук Україна 2022 - Telegram-канал для пошуку людей по всій Україні. Щоб подати заявку на пошук, потрібно заповнити Google-форму, яка надійде волонтерам і бійцям.

Знайди рідних - бот, створений за ініціативою "Міжнародної асоціації кібербезпеки" та інших громадських організацій.

Розшук за даними Національного інформаційного бюро надає інформацію про зниклих військових і цивільних — як загиблих, так і полонених або депортованих з України.

Також існують чати для пошуку людей в окремих регіонах.

Пошук зниклих людей в Харкові

Для пошуку зниклих у передмісті Києва та Київської області нещодавно створили окремий бот.

Вперше така практика була успішно впроваджена в Гостомельській громаді і вже дає позитивні результати.

Як ми раніше писали, в Україні запустили новий сайт і чат-бот "Евакуація 2022".

Підписуйтесь на дружній Telegram-канал, який висвітлює всі злочини РФ проти України.

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Війна Росії проти України