"Найстрашніший день життя". Донька Саші Бо потрапила до лікарні через зупинку дихання

Блогерка-мільйонниця Саша Бо (Олександра Тарнавська) розповіла, що її маленька донька Віра опинилася у лікарні через зупинку серця. На щастя, вже все обійшлося, проте перед цим їй довелося пережити найстрашніші моменти.
РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Instagram інфлюенсерки пише детальніше, що відомо.
Зірка в соцмережах поділилася у stories серією фото та зазначила, що вчора був "найстрашніший день її життя". Зараз вже все позаду.
"Висока температура у дітей може спровокувати фібрильні судоми і навіть зупинку дихання. Батьки мають мати в аптечці необхідні препарати, щоб негайно збити температуру та розслабити м'язи. Якщо є освіта, кожен із батьків просто зобов'язаний вміти надавати першу невідкладну допомогу при зупинці дихання", - написала зіркова мама.
"Якщо температура важко збивається і продовжує рости, зразу набирайте 103 і охолоджуйте дитину: холодні компреси, під холодну воду, вийдіть на вулицю", - продовжила ділитися деталями вона.
Саша також зазначила, що вперше в житті робила своїй дитині штучне дихання, і вчорашній день поділив її життя на "до" і "після".
"Зараз, на щастя, вже все обійшлося, і біда позаду. Нас перевели з реанімації в стаціонар. У Вірочки все чудово на аналізах, і вона прекрасно себе почуває. Все минулося без наслідків. Дякую за добрі слова", - написала згодом Бо.
Наостанок вона також зауважила, що її дитина - сильна дівчинка, яка вже гарно їсть, бігає та добре спить. "Дітки сильні", - підкреслила зірка соцмереж.
Нагадаємо, блогерка стала мамою втретє наприкінці листопада минулого року. Зараз її донечці трохи більше року. Третю дитину вона народила від стоматолога Платона Тарнавського, за якого вийшла заміж у вересні 2022 року. Також від свого першого шлюбу з блогером Ігорем Пустовітом Саша виховує двох синів - Євгена і Данила.
Блог співачки присвячений темі лайфстайлу. У ньому вона ділиться подробицями свого життя, показує стильні луки, затишні родинні моменти, а також надихає підписниць естетичним контентом - як-от гарними сніданками, прикрасами чи стильними деталями у вигляді взуття або манікюру.
За сторінкою зірки в Instagram стежить 1,7 млн користувачів. Також Саша є засновницею клініки та салону краси.