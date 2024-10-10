Найстрашніша історична локація України: чому вам стане моторошно у Тараканівському форті

Коли було створено Тараканівський форт

Тараканівський форт - це унікальна оборонна споруда, що вражає своєю потужністю та монументальністю.

Розташований неподалік міста Дубно на Рівненщині, цей форт був побудований у кінці XIX століття як частина системи захисту залізничної лінії Київ-Львів. Він мав стратегічне значення для оборони імперських кордонів і став прикладом передової інженерної думки свого часу.

Форт побудували за проектом відомого інженера Едуарда Тотлебена. Особливістю конструкції стало застосування новітніх на той час матеріалів, таких як бетон.

Споруда має ромбовидну форму з довжиною сторін до 240 метрів, а навколо форту - глибокий рів із земляними валами. Потрапити на територію форту можна через 100-метровий підземний тунель, що свого часу був пасткою для непрошених гостей.

Форт с висоти (фото: Retrorivne.com.ua)

Чим унікальний Тараканівський форт

Форт вирізняється не лише своїм масштабом, але й продуманими оборонними рішеннями. Він оснащений безліччю підземних ходів, таємних проходів і бойових постів.

Ззовні форт оточують потужні стіни до 3 метрів завтовшки. Оригінальною є і система водопостачання: три глибоких колодязі забезпечували воду для гарнізону, а всередині була навіть каналізація і піч для спалювання нечистот.

Хоча Тараканівський форт не брав активної участі у боях до Першої світової війни, він став ареною кровопролитних боїв у 1916 році, коли під час Брусиловського прориву російські війська залишили споруду австрійцям. З того часу форт неодноразово змінював своїх власників, а нині є туристичною пам’яткою.

Двоповерхова казарма (фото: Retrorivne.com.ua)

Містичні легенди та привиди

Атмосфера Тараканівського форту наповнена не лише історією, а й безліччю легенд, які продовжують вражати відвідувачів. Місцеві жителі охрестили форт "Містом привидів", і цей титул не випадковий. Кажуть, що у темних коридорах можна зустріти привидів загиблих солдатів, що блукають у пошуках спокою.

Одна з найвідоміших історій розповідає про священника, який начебто досі з’являється в колишній каплиці форту. Місцеві стверджують, що його тінь можна побачити у сутінках, а іноді навіть почути звуки служби, які долинають із покинутих стін.

Колишня церква (фото: Retrorivne.com.ua)

Таємничі пастки та нещасні випадки

Форт відомий своїми пастками, яких досі варто остерігатися. Легенди розповідають про кімнату-пастку - як тільки хтось чужий заходив у приміщення, підлога миттєво переверталася, і жертва падала в глибокий колодязь, прирікаючи себе на загибель.

Підземні тунелі також таять у собі небезпеку: за однією з легенд, деякі люди, заблукавши у лабіринтах, не змогли знайти виходу і зникли назавжди.

Всередині форту (фото: Retrorivne.com.ua)

Загадкові символи та магічні ритуали

Ще однією містичною особливістю Тараканівського форту є загадкові символи, що час від часу з’являються на стінах та стелях. Ці знаки постійно зафарбовуються, проте проявляються знову.

Місцеві вважають, що форт вибрали чорнокнижники, які проводять свої ритуали у колишньому морзі, де колись зберігали тіла загиблих солдатів. Вважається, що саме ці ритуали привертають у форт потойбічні сили, які і досі охороняють його від непроханих гостей.

Підземелля форту (фото: Retrorivne.com.ua)

Таємнича кругла зала

Одна з найзагадковіших кімнат форту - кругла зала з колоною посередині.

Ніхто точно не знає, яке було призначення цього приміщення, але легенда каже, що якщо потрапити сюди без ліхтаря, то можна втратити орієнтацію і годинами блукати навколо колони, вважаючи, що рухаєшся вгору.

Місцеві мешканці вірять, що форт сам обирає, кого відпустити, а кого залишити навіки у своїх таємничих стінах.

Зала з колоною (фото: Retrorivne.com.ua)