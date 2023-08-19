Найстильніша зачіска осені, яка підкорює світові тренди: фотоприклади

Бабл-боб з'явився ще у 1990-х роках, але притаманна йому заокругленість вважалася моветоном. Проте тепер все змінилося.

Бабл-боб (фото: instagram.com)

Перевага бабл-бобу в тому, що він буде личити кожному типажу та формі Довжина повинна закінчуватися десь між плечима та підборіддям. У цьому проміжку можна знайти хорошу довжину для кожної жінки.

Довжину зачіски можна добирати відповідно до вашого бажання (фото: instagram.com)

Для того, щоб самостійно робити бабл-боб, варто користуватися феном, який підкручує кінчики волосся доверху. А мінімалістичний макіяж також чудово доповнить зачіску.

Як носити бабл-боб (фото: vogue.ua)