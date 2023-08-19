Самая стильная прическа осени, покоряющая мировые тренды: фотопримеры

Бабл-боб появился еще в 1990-х годах, но присущая ему округленность считалась моветоном. А сейчас все поменялось.

Бабл-боб (фото: instagram.com)

Преимущество бабл-боба в том, что он будет подходить каждому типажу и форме. Длина должна заканчиваться где-то между плечами и подбородком. В этом промежутке можно найти хорошую длину для каждой женщины.

Длину прически можно подбирать в соответствии с вашим желанием (фото: instagram.com)

Для того чтобы самостоятельно делать бабл-боб, следует пользоваться феном, который подкручивает кончики волос к верху. А минималистичный макияж также отлично дополнит прическу.

Как носить бабл-боб (фото: vogue.ua)