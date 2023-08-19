RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Самая стильная прическа осени, покоряющая мировые тренды: фотопримеры

Бабл-боб - тренд осени 2023 (фото: instagram.com)
Автор: Юлия Гаюк

Бабл-боб - это давно известный короткий боб только немножко закругленный внутрь. Такая прическа очень полюбилась ценителям трендов, ведь освежает и добавляет изюминку в образ.

Фото с примерами новой трендовой прически - смотрите ниже в материале Styler.

Бабл-боб появился еще в 1990-х годах, но присущая ему округленность считалась моветоном. А сейчас все поменялось.

Бабл-боб (фото: instagram.com)

Преимущество бабл-боба в том, что он будет подходить каждому типажу и форме. Длина должна заканчиваться где-то между плечами и подбородком. В этом промежутке можно найти хорошую длину для каждой женщины.

Длину прически можно подбирать в соответствии с вашим желанием (фото: instagram.com)

Для того чтобы самостоятельно делать бабл-боб, следует пользоваться феном, который подкручивает кончики волос к верху. А минималистичный макияж также отлично дополнит прическу.

Как носить бабл-боб (фото: vogue.ua)

Раньше мы рассказывали, кому подходит прическа в виде высокого хвоста.

Читайте также, какие четыре ошибки в прическе делают вас визуально старше.

Читайте РБК-Украина в Google News
КрасотаМодные тренды