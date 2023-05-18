4 помилки в зачісці, через які ви виглядаєте значно старше

Для зовнішнього вигляду особливе значення має зачіска. І з її допомогою жінка може виглядати як красивішою і молодшою, так і старшою за свій реальний вік. І часом найбанальніші помилки у зачісці можуть значно псувати повністю весь зовнішній вигляд.

Які саме помилки у зачісці додають нам вік – читайте у матеріалі нижче.

Коротке волосся

Саме по собі коротке волосся не робить жінку старшою. Але тут є кілька важливих нюансів. Занадто коротка стрижка, яка не поєднується з вашою індивідуальністю чи рисами обличчями – ваш головний ворог.

Якщо природне старіння призводить до витончення ваших локонів, то звичайно ж будь-який майстер порекомендує їх обстригти та зробити елегантну коротку стрижку. Але перед тим варто дуже ретельно вибрати ту стрижку, яка йтиме саме вам, вона не виглядатиме надто коротко, у неї буде багато шарів та глибина.

Довге волосся без об'єму та пухнастості

Об'ємне довге і пухнасте волосся - образ улюблених акторок з Голлівуду. Такі жінки здаються чуттєвими, привабливими та вічно молодими. Довге волосся виглядає чудово в будь-якому віці.

Але і тут є маса нюансів – наприклад, розміщення проділу. У більш зрілому віці жінкам більше йде проділ з ухилом в одну зі сторін, ніж чіткий посередині. А волосся повинно мати кілька шарів, бути пружним та пухнастим.

Якщо вашому довгому волоссю все це недоступно, варто задуматися про зачіски, які дозволять вам виглядати значно молодше. Бо просто довге волосся, яке розсипане по плечах і не має ні об'єму, ні хвиль, ні пухнастості - виглядає сумно.

Сірі та сиві відтінки

На жаль, сиве волосся в наш час не рідкість навіть у 30-річних красунь. І багато хто починає використовувати фарби для волосся. За словами експертів, темні відтінки можуть підкреслити ваші перші зморшки, особливо якщо ви від природи маєте дуже світлу шкіру.

Вибір світлішого тону - розумніше, це дозволить пом'якшити вік вашого обличчя. Але і тут потрібно знати міру, тому що сильно світлі та холодні відтінки можуть візуально виглядати як сивина.

І не забувайте про контрасти. Колір вашого волосся повинен приємно гармоніювати з кольором вашого обличчя, ваших очей і навіть з формою обличчя. Правильно підібрані відтінки допомагають зробити вас значно молодшими.

Відмова від змін

Зміни неминучі й намагатися вдавати в 40+, що вам все ще 25 - швидкий спосіб втопити своє життя в переживаннях. Якщо ви не змінювали свою стрижку, колір волосся, зачіску вже більш як 2-3 роки, то саме час щось змінити.

Знайдіть хорошого майстра, який допоможе підібрати стрижку, форму, колір волосся. Це дозволить вам значно довше виглядати молодо та покращити свій зовнішній вигляд.