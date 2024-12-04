Найстарші у світі молодята зустрілися та закохалися в будинку престарілих: їм на двох 202 роки

102-річна Марджорі Фітерман та 100-річний Берні Літман вже прожили своє чудове та повноцінне життя. Коли їхні партнери померли, вони вирішили переїхати до будинки престарілих у Філадельфії, США та поселилися на різних поверхах.

Ніхто з них навіть подумати не міг, що знайде нове кохання прямо там, всього за кілька дверей. Але доля вирішила інакше і між літніми людьми спочатку зародилася дружба, а згодом й стосунки.

Після 9 років стосунків вони офіційно одружилися і стали найстаршою парою по загальному віку, яка взяла шлюб. Сумарний вік Марджорі та Берні - 202 роки та 271 день.

Берні відразу порозумівся з Марджорі, коли вони вперше зустрілися на костюмованій вечірці. Незабаром почався їх роман й перше побачення було у той день, коли у Берні народилася одно з його правнучок.

102-річна Марджорі та 100-річний Берні - найстарші молодята у світі (Фото: Sarah Sicherman)

Молодята сміються, що мали нагоду познайомитися багато років тому, коли обидва одночасно навчалися в Університеті Пенсильванії. Але життя, схоже, має кумедні способи змушувати нас чекати.

Після навчання вони отримали різні ступені - Берні став інженером, а Марджорі - викладачем. І у дорослому віці вони ніколи не зустрічалися, аж до того дня, як побачили один одного на вечірці.

Пара зблизилася завдяки спільному часу разом - прийомами їжі, участь у постановках у своїй спільноті пенсіонерів. Берні вважає, що живе так довго та щасливо завдяки книгам та відстеженню подій, а Марджорі назвала своїм секретом пахту.

Онука Барні Сара Січерман розповіла, що вся родина була в захваті від пари й що їм так пощастило, що вони знайшли одне одного і стали підтримкою одне одному, особливо в роки пандемії.

Хоча родина припускала, що закохані вирішать залишитися неодруженими через свій вік, було великою несподіванкою, що вони захотіли зробити наступний крок.

"Якщо у світі так багато смутку і страху, то приємно мати можливість поділитися чимось, що приносить людям радість. Сьогодні мій 100-річний дідусь одружився зі своєю 102-річною дівчиною! Вони обидва прожили понад 60 років у шлюбі зі своїми першими партнерами й знову знайшли кохання у віці 100 років", - написала Сара у соціальній мережі.

102-річна Марджорі та 100-річний Берні - найстарші молодята у світі (Фото: Sarah Sicherman)

Вона додала, що Берні та Марджорі обидва люблять гумор та інтелект одне одного, вони підтримують одне одного молодими.

Церемонія відбулася в тому ж будинку для літніх людей, де вони вперше зустрілися і всі чотири покоління сім'ї Берні прийшли на святкування. Четверо свідків підняли білі підставки хупи (навіс, що тримається чотирма стовпами, традиційний для єврейського весілля), і вони посміхалися, коли їх везли на церемонію в інвалідних візках.

Рабин Адам Вольберг, який вів церемонію, сказав, що не хоче давати звичайні поради, які він дає молодятам. Але сказав, що Берні та Марджорі кінець кінцем досягли того моменту, коли бути не просто близькими друзями, а й чоловіком та дружиною, здавалося правильним кроком.

Варто додати, що Марджорі, яка не має власних дітей, отримала разом з Берні ще й велику родину - двох дітей, чотирьох онуків та дев'ятьох правнуків.

102-річна Марджорі та 100-річний Берні та їхня родина (Фото: Sarah Sicherman)