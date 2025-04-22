Найстарішу писанку у світі знайшли у Львові: де зберігається та як виглядає цей 500-річний скарб

У 2013 році будівельники під час ремонту будинку у Львові натрапили на середньовічну криницю. Цей колодязь спочатку використовувався для збирання ґрунтових вод, а після Великої пожежі в 1527 році, яка знищила більшу частину міста, колодязь став вигрібною ямою.

У товстому шарі деревного вугілля було знайдено керамічний посуд, дрібне начиння, шкіряні, дерев'яні та металеві предмети. А ще - старовинна писанка. Археологи припускають, що всі речі могли потрапити у колодязь після пожежі, коли місто очищували від бруду.

На диво писанка збереглася майже непошкодженою - втрачено тільки 2 квадратних сантиметри її поверхні. Старовинна 500-річна писанка, яку знайшли у Львові (фото: ras.gov.ua)

За традиціями, українські писанки створюються за допомогою воскової техніки - на поверхню яйця наноситься візерунок, а після - починається фарбування. Віск потім видаляють і відкривається нефарбована поверхня, яка завершує візерунок.

Крім писанок на звичайних яйцях, малюнки робили також на керамічних яйцях, кульках та дерев'яних яйцях. І це мистецтво існує вже не одне століття. Раніше археологи знайшли керамічні крашанки в Україні, датовані XII століттям, що підтверджує, наскільки ця традиція давня.

У деяких дослідженнях вказується, що звичай прикрашати яйця з'явилася ще кілька тисячоліть тому, у кам'яному столітті в культурі Кукутень-Трипілля у Центральній Європі. Християнство тоді ще не було, тому, ймовірно, яйце з малюнком було у язичництві символом природи та відродження.

500-річну писанку спочатку передали для дослідження, а після завершення цей скарб передали у Музей писанкового розпису в місті Коломия. Була також зроблена копія на качиному яйці, яка зараз зберігається та експонується у Львівському історичному музеї.