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Найспівучіший боєць ЗСУ на "Голосі країни" підкорив виконанням пісні "Києве мій" (відео)

Юрій Городецький вразив виступом на Голосі країни (Скриншот із відео)
Автор: Людмила Жукова

У першому випуску 13 сезону "Голос країни" командир одного зі взводів ЗСУ Юрій Городецький вразив виконанням пісні "Києве мій".

У матеріалі нижче дивіться відео виконання гімну столиці України.

Як заспівав "Києве мій" Юрій Городецький

Зазначимо, що Юрій став відомий у соцмережах завдяки виконанню пісень. У вільний від служби час він записує композиції та публікує їх в інтернеті. До речі, більшість з них військовий виконує у дорозі.

На Голос країни всі судді оцінили приголомшливий голос Юрія та виконання пісні.

 

Що відомо про Юрія Городецького

Юрій Городецький народився у селі Марківка Роздільнянського району Одеської області. Він слугує у Збройних силах України з 2016 року (тоді йому було 18 років). За словами бійця, пов'язати своє життя з військовою справою його надихнув батько, теж військовий.

У захисника є музична освіта. Він навчався у музичній школі - за класом акордеону та фортепіано, а спів удосконалював у будинку культури.

До речі, Юрій уже встиг заспівати з дуетом зі співачкою Наталією Могилевською. Вони разом виконали переосмислений хіт співачки "Місяць".

 

Як ми писали раніше, в Україні зробили заяву щодо участі у Євробаченні 2024 року.

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