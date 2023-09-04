Найспівучіший боєць ЗСУ на "Голосі країни" підкорив виконанням пісні "Києве мій" (відео)

Як заспівав "Києве мій" Юрій Городецький

Зазначимо, що Юрій став відомий у соцмережах завдяки виконанню пісень. У вільний від служби час він записує композиції та публікує їх в інтернеті. До речі, більшість з них військовий виконує у дорозі.

На Голос країни всі судді оцінили приголомшливий голос Юрія та виконання пісні.

Що відомо про Юрія Городецького

Юрій Городецький народився у селі Марківка Роздільнянського району Одеської області. Він слугує у Збройних силах України з 2016 року (тоді йому було 18 років). За словами бійця, пов'язати своє життя з військовою справою його надихнув батько, теж військовий.

У захисника є музична освіта. Він навчався у музичній школі - за класом акордеону та фортепіано, а спів удосконалював у будинку культури.

До речі, Юрій уже встиг заспівати з дуетом зі співачкою Наталією Могилевською. Вони разом виконали переосмислений хіт співачки "Місяць".