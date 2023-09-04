Самый поющий боец ВСУ на Голос країни покорил исполнением песни "Києве мій" (видео)

Как спел "Києве мій" Юрий Городецкий

Отметим, что Юрий стал известен в соцсетях, благодаря своему пению. В свободное от службы время он записывает песни и публикует их в интернете. Кстати, большинство композиций военный исполняет в дороге.

На Голос країни все судьи оценили потрясающий голос Юрия и исполнение песни.

Что известно о Юрие Городецком

Юрий Городецкий родился в селе Марковка Раздельнянского района Одесской области. Он служит в Вооруженных силах Украины с 2016 года (тогда ему было 18 лет). По словам поющего бойца, связать свою жизнь с военным делом его вдохновил отец, тоже военный.

У защитника есть музыкальное образование. Он учился в музыкальной школе - по классу аккордеона и фортепиано, а пение совершенствовал в доме культуры.

Кстати, Юрий уже успел спеть с дуэтом с певицей Натальей Могилевской. Они вместе исполнили переосмысленный хит певицы "Місяць".



