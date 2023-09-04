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Самый поющий боец ВСУ на Голос країни покорил исполнением песни "Києве мій" (видео)

Юрий Городецкий впечатлил выступлением на Голосе країни (Скриншот из видео)
Автор: Людмила Жукова

В первом выпуске 13 сезона Голос Країни коммандир одного из взводов ВСУ Юрий Городецкий впечатлил исполнением песни "Києве мій".

В материале ниже смотрите на видео исполнения гимна столицы Украины.

Как спел "Києве мій" Юрий Городецкий

Отметим, что Юрий стал известен в соцсетях, благодаря своему пению. В свободное от службы время он записывает песни и публикует их в интернете. Кстати, большинство композиций военный исполняет в дороге.

На Голос країни все судьи оценили потрясающий голос Юрия и исполнение песни.

Что известно о Юрие Городецком

 

Юрий Городецкий родился в селе Марковка Раздельнянского района Одесской области. Он служит в Вооруженных силах Украины с 2016 года (тогда ему было 18 лет). По словам поющего бойца, связать свою жизнь с военным делом его вдохновил отец, тоже военный.

У защитника есть музыкальное образование. Он учился в музыкальной школе - по классу аккордеона и фортепиано, а пение совершенствовал в доме культуры.

Кстати, Юрий уже успел спеть с дуэтом с певицей Натальей Могилевской. Они вместе исполнили переосмысленный хит певицы "Місяць".


 

Как мы писали ранее, в Украине сделали заявление об участии в Евровидении 2024 года.

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