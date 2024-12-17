Самый соленый водоем на Земле, в котором вода не замерзает даже при -50 градусах

Среди суровых условий антарктических сухих долин Мак-Мердо скрывается настоящее природное чудо. Озеро Дон-Жуан удивляет уникальной соленостью, которая позволяет воде не замерзать даже при экстремально низких температурах.

Что известно об этом водоеме, какие свойства имеет вода и что о нем думают ученые, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Озеро Дон-Жуан, расположенное в сухих долинах Мак-Мердо, является самым соленым природным водоемом на Земле.

Это озеро небольшое и издалека его можно принять за большую лужу, потому что находится оно на площади всего 0,03 квадратных метра. Озеро уже несколько десятилетий захватывает ученых всего мира, потому что имеет уникальные свойства.

Но это озеро уникальное и единственное такое на Земле, потому что вода в нем имеет концентрацию соли более 40%. Это делает ее в 12 раз солонее обычной морской воды и почти вдвое солонее, чем Мертвое море.

Благодаря такому уникальному свойству вода в Дон-Жуане не замерзает даже при температуре -50 градусах.

Исследователи из университета Брауна выяснили, что основная причина солености озера - не грунтовые воды, как считалось ранее, а влага, которую поглощают соли из воздуха. Вода, насыщенная солями, просачивается в почву и собирается в виде небольшой воды.

Сухие долины Мак-Мердо, где расположено озеро, считаются одним из самых суровых мест на планете. Здесь практически нет осадков, а среда настолько жесткая, что напоминает условия на Марсе.

Из-за этого Дон-Жуан стал ключевым объектом для исследований астробиологов. Его физические характеристики позволяют ученым моделировать возможное представление водяных масс на других планетах, в частности на Красной планете.

Кстати, одна из тайн этого озера - это его происхождение. А вторая - как в такой соленой воде могут выживать микроскопические формы жизни.

Интересные факты об озере: