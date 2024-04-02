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"Найсміливіше місто": Маша Єфросиніна показала кадри зі стильної прогулянки Києвом

Вівторок 02 квітня 2024 16:12
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"Найсміливіше місто": Маша Єфросиніна показала кадри зі стильної прогулянки Києвом Маша Єфросиніна (фото: instagram.com/mashaefrosinina)
Автор: Юлія Любченко

Маша Єфросиніна не так часто ділиться кадрами з життя поза кадром. Вона обирає демонструвати лише важливі речі, але цього разу журналістка показала свою стильну прогулянку вулицями Києва.

Про це розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-профіль Маші.

Маша Єфросиніна у стильному образі прогулялась Києвом

Українська телеведуча Маша Єфросиніна вирішила поділитися з фоловерами результатами нової вуличної фотосесії, де вона виглядає просто неймовірно та демонструє незламний Київ.

Для цієї зйомки Маша вибрала стильний лук, який ідеально вписався в атмосферу міста: темно-сині джинси з накладними кишенями, бежевий лонгслів та картате пальто.

Також Марія вирішила зробити акцент в образі та одягнула сонцезахисні окуляри та взяла з собою на прогулянку невелику сумку чорного кольору на ланцюжку від YSL.

Теледіва гуляла вулицями міста та намагалась показати, наскільки воно красиве, квітуче, яскраве та сильне.

&quot;Найсміливіше місто&quot;: Маша Єфросиніна показала кадри зі стильної прогулянки Києвом&quot;Найсміливіше місто&quot;: Маша Єфросиніна показала кадри зі стильної прогулянки Києвом&quot;Найсміливіше місто&quot;: Маша Єфросиніна показала кадри зі стильної прогулянки Києвом&quot;Найсміливіше місто&quot;: Маша Єфросиніна показала кадри зі стильної прогулянки Києвом

Маша Єфросиніна на прогулянці Києвом (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

"Моє найсміливіше місто у світі! Мій дім. Мій Київ", - підписала свої світлини Маша.

До речі, варто підкреслити, що телеведуча вирішила майже не фарбуватися й виглядати натуральною та щирою. Але волосся Марія вклала дуже стильно. І той ефект, на який розраховувала Єфросиніна - у неї вийшов, адже краса жінки у поєднанні з силою міста, створюють магічну атмосферу.

&quot;Найсміливіше місто&quot;: Маша Єфросиніна показала кадри зі стильної прогулянки Києвом&quot;Найсміливіше місто&quot;: Маша Єфросиніна показала кадри зі стильної прогулянки Києвом&quot;Найсміливіше місто&quot;: Маша Єфросиніна показала кадри зі стильної прогулянки Києвом&quot;Найсміливіше місто&quot;: Маша Єфросиніна показала кадри зі стильної прогулянки Києвом

Маша Єфросиніна на прогулянці Києвом (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Пропонуємо згадати наше інтерв'ю з Машею Єфросиніною.

Також читайте, що сталося з бізнесом чоловіка Єфросиніної під час війни.

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