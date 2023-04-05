UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Найсмердючіша квітка у світі розцвіла вперше за 4 роки. Ось як вона виглядає (фото)

Що відомо про рідкісну квітку (скриншот сайту New York Post)
Автор: Василина Копитко

Гігантська "трупна квітка", відома своїм гнильним запахом, вперше за 4 роки розцвіла в Ботанічному саду Нью-Йорка.

Про це пише New York Post.

Який вигляд має "трупна квітка"

Ця рослина відома як Amorphophallus Titanum або Titan-arum. Квітка може вирости до 3,5 метрів у висоту. Вона зацвітає у віці 7-10 років. Її цвітіння триває лише 24-36 годин.

Таке рідкісне видовище хочуть побачити багато ньюйоркців. Ботанічний сад навіть влаштував пряму трансляцію, щоб дозволити любителям квітів по всьому світу побачити це цвітіння.

Батьківщиною цієї рослини є Індонезія.

Ось так виглядає гігантська квітка із трупним запахом (скриншот сайту New York Post)

Чому у квітки такий специфічний запах

Запах "трупної квітки" вважається одним із найнеприємніших у світі. Його порівнюють із запахом мертвечини, тухлої риби або несвіжих яєць.

Квітка випускає цей сильний сморід, щоб залучити комах-запилювачів, які харчуються мертвими тваринами.

Цій квітці потрібні роки, щоб сформувати бутони, але як тільки це відбувається, квіти розпускаються неймовірно швидко.

Раніше ця квітка розцвітала у 2016, 2018 та 2019 роках.

Ось так виглядає гігантська квітка із трупним запахом (скриншот сайту New York Post)

Раніше ми писали про те, що галявини Закарпаття вкрилися тисячами крокусів.

Нещодавно ми ділились яскравими фото первоцвітів у карпатському заповіднику.

Читайте РБК-Україна в Google News
РослиниЦікаві фактиквітка