Найсмачніший салат із кукурудзою: мало хто знає про такий рецепт
Салат з кукурудзою (скріншот)
Багато хто додає кукурудзу в майонезні салати, але більш здорові варіанти нічим не гірші.
Як приготувати найсмачніший салат, розповіла відомий український блогер Alina FooDee.
Складові:
- Огірок - 2 шт.
- Зелений перець - 1 шт.
- Кінза чи петрушка - невеликий пучок
- Цибуля - 0,5 шт.
- Кукурудза - 200 г
- Оливкова олія - 1-2 ст. л.
- Лимонний сік - 1 ст. л.
- Сіль, чорний мелений перець - за смаком
Покрокове приготування
Наріжте помідори, огірки та зелений перець на маленькі кубики. Дрібно поріжте цибулю. Наріжте кінзу чи петрушку.
Змішайте усі інгредієнти. Додайте кукурудзу. Можна використовувати консервовану кукурудзу чи відварити свіжу кукурудзу.
Додайте сіль, чорний мелений перець, лимонний сік та оливкову олію.
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