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"Це такий же цукор": розвінчано основний міф про корисність меду

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Середа 22 березня 2023 08:35
"Це такий же цукор": розвінчано основний міф про корисність меду Фото: Чому мед це той самий цукор (pixabay.com)
Автор: Людмила Жукова

Мед, попри заяви про його корисність, є дуже калорійним продуктом. Якщо ви бажаєте схуднути, слід обмежити його добове споживання.

Про це розповіла у Instagram нутриціолог Сніжана Ворошилова.

Що таке мед?

Мед – це сахароза (з глюкозою та фруктозою), яку бджілка збирає у вигляді нектару та несе у своєму дзьобику. А в дзьобі містяться певні ферменти, які відокремлюють також фруктозу від глюкози.

Саме тому в меді міститься приблизно 40% фруктози, 40% глюкози та сахарози (яка не встигла роз'єднатися). Тому мед – це також цукор. Якщо ви вважаєте калорії для схуднення, обов'язково враховуйте мед.

Чим корисний мед для організму

Мед містить велику кількість вітамінів: провітамін А, усі вітаміни групи В, вітаміни С, Е, К. Крім того, у ньому містяться такі мікроелементи, як магній, калій, кальцій, натрій, фосфор, хлор, сірка, цинк, йод, мідь, залізо.

Вживання меду допомагає збільшити витривалість організму, тому його рекомендують вживати спортсменам. Вживання меду – це давній та перевірений метод, який допомагає заснути та сприяє міцному сну.

Як ми раніше писали, ось що буде з вашим організмом, якщо ви почнете їсти менше твердого сиру.

До речі, раніше ми писали про те, які продукти заважають схуднути після 40 років.

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