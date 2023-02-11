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Найсмачніша картопля, яку ви коли-небудь куштували. Відомий шеф-кухар поділився рецептом

Як запекти картоплю за рецептом Володимира Ярославського (колаж: Styler)
Автор: Василина Копитко

Запечена картопля одна із найпростіших страв, але водночас і найсмачніших. Кілька маленьких трюків під час приготування дозволять вам досягти справжнього "вав-ефекту".

Рецептом запеченої картоплі та секретами її приготування поділився шеф-кухар та суддя МастерШеф Володимир Ярославський на своїй сторінці Instagram.

Рецепт запеченої картоплі

"Нічого зайвого: картопля, спеції, олія та часник - і з цього виходить найсмачніша картопля, яку ви коли-небудь куштували. Цю страву смачно їсти з будь-яким соусом - хоч тартар на швидку руку, хоч гуакамоле чи із сирним - то вже за вашим бажанням", - пише кухар.

Для цього рецепту Ярославський радить брати дрібну картоплю, бажано більш-менш однакового розміру.

Інгредієнти:

  • 1 кг картоплі
  • 100-120 г олії
  • паприка (краще копчена)
  • сушений часник
  • коріандр, куркума, кумин
  • гострий чилі та чорний перець

Суміш спецій разом має становити 1,5 ст. л. Або можна взяти готову приправу до картоплі і додати паприку, свіжого часнику, трохи перцю чилі та молотого чорного.

Як приготувати:

  1. Відваріть картоплю протягом 20 хв у підсоленій воді і злийте воду.
  2. Змішайте спеції разом з олією, сіллю та часником.
  3. Суміш спецій добре перемішайте з картоплею, викладіть її на пергамент і трохи розчавіть основою склянки.
  4. Залишками суміші змастіть пом’яту картоплю зверху.
  5. Запікайте на позиції "верхній гриль" до рум’яності.

Нещодавно ми ділились рецептом картопляної запіканки від одеського шеф-кухаря.

Раніше ми розповідали про те, як приготувати закарпатський бограч за найсмачнішим рецептом.

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