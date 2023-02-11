Найсмачніша картопля, яку ви коли-небудь куштували. Відомий шеф-кухар поділився рецептом

Рецепт запеченої картоплі

"Нічого зайвого: картопля, спеції, олія та часник - і з цього виходить найсмачніша картопля, яку ви коли-небудь куштували. Цю страву смачно їсти з будь-яким соусом - хоч тартар на швидку руку, хоч гуакамоле чи із сирним - то вже за вашим бажанням", - пише кухар.

Для цього рецепту Ярославський радить брати дрібну картоплю, бажано більш-менш однакового розміру.

Інгредієнти:

1 кг картоплі

100-120 г олії

паприка (краще копчена)

сушений часник

коріандр, куркума, кумин

гострий чилі та чорний перець

Суміш спецій разом має становити 1,5 ст. л. Або можна взяти готову приправу до картоплі і додати паприку, свіжого часнику, трохи перцю чилі та молотого чорного.

Як приготувати: