Найсмачніша і найпростіша літня закуска: рецепт кабачкового рулету із сиром і часником

Кабачковий рулет із сиром і часником

"Це найсмачніша та найпростіша літня закуска із кабачка", - пише кулінар.

Інгредієнти:

300 г кабачків + 1/3 ч. л солі

2 яйця

2 ст. л борошна з гіркою

1 ст. л сметани

сіль до смаку

Начинка:

100 г плавленого сиру

40-50 г крем-сиру або сметани

2 зубчики часнику

сіль, перець до смаку

зелень

1 перець

1 томат

Інгредієнти розраховано для приготування коржа у формі розміром 30х20 см.

Як приготувати

Кабачки натріть, посоліть та залиште на 10 хв, щоб вони пустили сік.

До яєць додайте сметану, сіль, перець до смаку та збийте виделкою до однорідності.

З кабачків відтисніть сік, додайте яєчну суміш, перемішайте, додайте борошно і ще раз перемішайте.

Форму для випікання застеліть пергаментом, а його злегка змастіть олією, тоді викладіть кабачкову суміш і добре розрівняйте. Випікайте за температури 200 градусів приблизно 25-30 хв.

Вийміть корж із духовки і перекладіть на поверхню для охолодження.

Для начинки на дрібній тертці натріть сирок, додайте подріблений часник, крем-сир або сметану, зелень, сіль, перець до смаку і перемішайте. Перець наріжте смужками, а томат скибочками.

Змастіть начинкою кабачковий корж, викладіть червоний перець та томати. Скрутіть в рулетик, щільно обгорніть харчовою плівкою і залиште в холодильнику на 1-2 год.