Найсмачніша і найпростіша літня закуска: рецепт кабачкового рулету із сиром і часником

Кабачок є одним із ходових інгредієнтів літніх страв. Чудовим варіантом для урізноманітнення вашого меню стане рулет із плавленим сиром, овочами й часником. Його готувати дуже легко, та й результатом ви будете задоволені.
Рецептом поділилась фудблогер Victoria Cooking в Instagram.
"Це найсмачніша та найпростіша літня закуска із кабачка", - пише кулінар.
Інгредієнти:
Начинка:
Інгредієнти розраховано для приготування коржа у формі розміром 30х20 см.
Кабачки натріть, посоліть та залиште на 10 хв, щоб вони пустили сік.
До яєць додайте сметану, сіль, перець до смаку та збийте виделкою до однорідності.
З кабачків відтисніть сік, додайте яєчну суміш, перемішайте, додайте борошно і ще раз перемішайте.
Форму для випікання застеліть пергаментом, а його злегка змастіть олією, тоді викладіть кабачкову суміш і добре розрівняйте. Випікайте за температури 200 градусів приблизно 25-30 хв.
Вийміть корж із духовки і перекладіть на поверхню для охолодження.
Для начинки на дрібній тертці натріть сирок, додайте подріблений часник, крем-сир або сметану, зелень, сіль, перець до смаку і перемішайте. Перець наріжте смужками, а томат скибочками.
Змастіть начинкою кабачковий корж, викладіть червоний перець та томати. Скрутіть в рулетик, щільно обгорніть харчовою плівкою і залиште в холодильнику на 1-2 год.
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