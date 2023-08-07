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Найсмачніша борщова заправка. Взимку заощадите час!

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Понеділок 07 серпня 2023 14:38
Найсмачніша борщова заправка. Взимку заощадите час! Фото: Рецепт борщової заправки на зиму (Домашня Консервація. Кулінарія)
Автор: Styler

Літо - це чудовий час консервувати овочі на зиму. Незамінним продуктом на кухні буде заправка на борщ, яку легко приготувати.

Рецептом поділились у Telegram "Домашня Консервація. Кулінарія".

Які продукти потрібні

  • буряк 3 кг
  • морква 1 кг
  • цибуля ріпчаста 1 кг
  • перець солодкий 1 кг
  • помідори 1 кг
  • 1 склянка цукру
  • 3 ст.л солі
  • 1 склянка рослинної олії
  • 125 мл оцту 9%

Як приготувати заправку на зиму

Всі овочі промийте, почистіть, потім шарами покладіть у таз у наступній послідовності. Цибулю поріжте напів- або чвертькільцями, буряк натріть на великій тертці. Також натріть і моркву, перець поріжте тонкою соломкою, помідори півколами.

Додайте до овочів сіль, цукор, оцет, олію. Все перемішайте і поставте на маленький вогонь, як тільки овочі дадуть сік, додайте вогню і варіть 25 хвилин. Розкладіть гарячим у стерильні банки та закатайте.

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