Найсмачніша борщова заправка. Взимку заощадите час!

Літо - це чудовий час консервувати овочі на зиму. Незамінним продуктом на кухні буде заправка на борщ, яку легко приготувати.

Які продукти потрібні

буряк 3 кг

морква 1 кг

цибуля ріпчаста 1 кг

перець солодкий 1 кг

помідори 1 кг

1 склянка цукру

3 ст.л солі

1 склянка рослинної олії

125 мл оцту 9%

Як приготувати заправку на зиму

Всі овочі промийте, почистіть, потім шарами покладіть у таз у наступній послідовності. Цибулю поріжте напів- або чвертькільцями, буряк натріть на великій тертці. Також натріть і моркву, перець поріжте тонкою соломкою, помідори півколами.

Додайте до овочів сіль, цукор, оцет, олію. Все перемішайте і поставте на маленький вогонь, як тільки овочі дадуть сік, додайте вогню і варіть 25 хвилин. Розкладіть гарячим у стерильні банки та закатайте.