Найсмачніша борщова заправка. Взимку заощадите час!
Фото: Рецепт борщової заправки на зиму (Домашня Консервація. Кулінарія)
Літо - це чудовий час консервувати овочі на зиму. Незамінним продуктом на кухні буде заправка на борщ, яку легко приготувати.
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Які продукти потрібні
- буряк 3 кг
- морква 1 кг
- цибуля ріпчаста 1 кг
- перець солодкий 1 кг
- помідори 1 кг
- 1 склянка цукру
- 3 ст.л солі
- 1 склянка рослинної олії
- 125 мл оцту 9%
Як приготувати заправку на зиму
Всі овочі промийте, почистіть, потім шарами покладіть у таз у наступній послідовності. Цибулю поріжте напів- або чвертькільцями, буряк натріть на великій тертці. Також натріть і моркву, перець поріжте тонкою соломкою, помідори півколами.
Додайте до овочів сіль, цукор, оцет, олію. Все перемішайте і поставте на маленький вогонь, як тільки овочі дадуть сік, додайте вогню і варіть 25 хвилин. Розкладіть гарячим у стерильні банки та закатайте.
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