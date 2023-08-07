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Самая вкусная борщевая заправка. Зимой сэкономите время!

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Понедельник 07 августа 2023 14:38
Самая вкусная борщевая заправка. Зимой сэкономите время! Фото: Рецепт борщевой заправки на зиму (Домашня Консервація. Кулінарія)
Автор: Styler

Лето - это отличное время консервировать овощи на зиму. Незаменимым продуктом на кухне будет заправка на борщ, которую легко приготовить.

Рецептом поделились в Telegram "Домашня Консервація. Кулінарія".

Какие продукты нужны

  • свекла 3 кг
  • морковь 1 кг
  • лук репчатый 1 кг
  • перец сладкий 1 кг
  • помидоры 1 кг
  • 1 стакан сахара
  • 3 ст.л соли
  • 1 стакан растительного масла
  • 125 мл уксуса 9%

Как приготовить заправку на зиму

Все овощи помойте, почистите, затем слоями уложите в таз в следующей последовательности. Лук порежьте полу- или четвертькольцами, свеклу натрите на большой терке. Так же натрите и морковь, перец порежьте тонкой соломкой, помидоры полукружками.

Добавьте к овощам соль, сахар, уксус, масло. Все перемешайте и поставьте на маленький огонь, как только овощи дадут сок, добавьте огня и варите 25 минут. Разложите горячим в стерильные банки и закатайте.

Раньше мы писали о том, как приготовить маринованные кабачки на зиму.

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