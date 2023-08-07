Самая вкусная борщевая заправка. Зимой сэкономите время!

Лето - это отличное время консервировать овощи на зиму. Незаменимым продуктом на кухне будет заправка на борщ, которую легко приготовить.

Какие продукты нужны

свекла 3 кг

морковь 1 кг

лук репчатый 1 кг

перец сладкий 1 кг

помидоры 1 кг

1 стакан сахара

3 ст.л соли

1 стакан растительного масла

125 мл уксуса 9%

Как приготовить заправку на зиму

Все овощи помойте, почистите, затем слоями уложите в таз в следующей последовательности. Лук порежьте полу- или четвертькольцами, свеклу натрите на большой терке. Так же натрите и морковь, перец порежьте тонкой соломкой, помидоры полукружками.

Добавьте к овощам соль, сахар, уксус, масло. Все перемешайте и поставьте на маленький огонь, как только овощи дадут сок, добавьте огня и варите 25 минут. Разложите горячим в стерильные банки и закатайте.