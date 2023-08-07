Самая вкусная борщевая заправка. Зимой сэкономите время!
Лето - это отличное время консервировать овощи на зиму. Незаменимым продуктом на кухне будет заправка на борщ, которую легко приготовить.
Рецептом поделились в Telegram "Домашня Консервація. Кулінарія".
Какие продукты нужны
- свекла 3 кг
- морковь 1 кг
- лук репчатый 1 кг
- перец сладкий 1 кг
- помидоры 1 кг
- 1 стакан сахара
- 3 ст.л соли
- 1 стакан растительного масла
- 125 мл уксуса 9%
Как приготовить заправку на зиму
Все овощи помойте, почистите, затем слоями уложите в таз в следующей последовательности. Лук порежьте полу- или четвертькольцами, свеклу натрите на большой терке. Так же натрите и морковь, перец порежьте тонкой соломкой, помидоры полукружками.
Добавьте к овощам соль, сахар, уксус, масло. Все перемешайте и поставьте на маленький огонь, как только овощи дадут сок, добавьте огня и варите 25 минут. Разложите горячим в стерильные банки и закатайте.
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