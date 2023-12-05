Найсильніші молитви до Святого Миколая, які допоможуть виконати усі бажання

День Миколая Чудотворця за новим календарем тепер відзначається 6 грудня. Цей святий вважається покровителем всіх страждаючих. До нього моляться про захист сім'ї та дітей, про успіхи та досягнення мрій, про здоров'я та про щасливе подружнє життя.

Які молитви на день Святого Миколая будуть найсильнішими та допоможуть виконати найзаповітніші бажання, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).

Молитва перша

Святителю отче Миколаю, моли Бога за нас!

Великий Угоднику і Святителю Божий Миколаю, Пастирю й Учителю всіх, хто з щирим молінням вдається до Твоєї допомоги.

Ти помагав тим, які до Тебе вдавалися, поможи й мені в усіх труднощах і потребах життя мого.

Коли прийде хвиля, де сила моя заслаба, труднощі, що стають на дорозі життя мого, завеликі для мене, Ти, Угоднику Божий, подай мені помічну Твою руку і стань мені на охорону, як ставав завжди тим, що в труднощах і небезпеках пам'ятали про Тебе.

Поблагослови мене Святительською Твоєю рукою, настав на стежку добру, запали в мені віру непохитну і моли Христа Бога, спастися душі моєї.

Амінь

Молитва друга

Всеблагий отче Миколаю, великий і предивний чудотворче!

Ти своїми молитвами лікував усяку недугу і болість, ти своїм заступництвом визволяв від певної смерті, ти своєю опікою відганяв біду.

Щиро благаю тебе, скорого потішителя тих, що є в горі та нуждах теперішнього життя: Поспіши й до мене зі своєю поміччю, захисти мене й усіх людей від вогню й води, від голоду й пошесті, від тяжкої хвороби та несподіваної смерті.

Хорони мене через ціле моє життя, а особливо в страшну хвилину переходу з дочасного життя до вічності.

Захисти мене тоді щитом твоєї молитви перед справедливим гнівом Христа Бога і допоможи мені, щоб я сподобився (сподобилася) навіки в небі, разом з тобою, прославляти й величати Боже милосердя.

Амінь

Молитва третя

О всеблагий отче наш Миколаю, пастирю й учителю всіх, хто з вірою звертається під захист твій і теплою молитвою благає тебе: поспіши й захисти отару Христову від вовків, що гублять її.

Україну нашу і всяку країну християнську, і весь світ захисти та збережи святими твоїми молитвами від землетрусу наступу чужинців і народних заколотів, міжусобиці; від голоду, пошесті, потопу, вогню, меча і наглої смерті всяку людину охорони.

І як помилував ти трьох мужів, що у в’язниці сиділи, та спас їх від гніву царського й кари смертної, так помилуй і нас, що розумом, словом і ділом у темряві гріхів перебуваємо.

Спаси нас від гніву Божого й вічної кари: щоб твоїм заступництвом і поміччю та Своєю благодаттю й милосердям подав нам Христос Бог тихо і без гріха прожити на цім світі, і не засудив нас стояти ліворуч, а сподобив стати праворуч з усіма святими.

Амінь

Молитва четверта

О святителю Христовий Миколаю!

Почуй нас, грішних рабів Божих (імена), що моляться Тобі, і моли за нас, недостойних, Сотворителя нашого і Владику.

Виблагай Бога нашого бути милостивим до нас у нинішньому житті та в майбутньому віці, нехай не за ділами нашими, а за Своєю милістю відплатить нам.

Визволи нас, угоднику Христовий, від зла, що находить на нас, і вгамуй хвилі пристрастей і бід, що повстають проти нас.

Нехай заради святої молитви твоєї не поглине нас напасть і не потопить у безодні гріховній і в болоті пристрастей наших.

Моли, святителю Миколаю, Христа Бога нашого, щоб подав нам мирне життя й спасіння і велику милість, нині, і відпущення гріхів, а душам нашим - повсякчас, і на віки віків.

Амінь

Молитва п'ята

О всесвятий Миколай, угоднику великий Господній, щирий наш заступнику і повсюди у скорботах скорий помічнику!

Поможи мені, грішному й лінивому, у нинішньому цьому житті, ублагай Господа Бога дарувати мені відпущення всіх моїх гріхів, що їх я вчинив від юності моєї,

в усьому житті моєму, ділом, словом, помислом і всіма моїми почуттями: і при відході душі моєї, поможи мені, окаянному, умоли Господа Бога,

Творця усіх творінь, визволити мене від повітряних митарств і вічної муки, щоб я завжди славив Отця, і Сина, і Святого Духа і твоє милостиве заступництво, нині, і повсякчас, і на віки віків.

Амінь

Молитва на здійснення бажання

Чудотворцю Миколаю, допоможи мені в бажаннях моїх тлінних. Не гнівайся на прохання зухвале, але і не покинь мене в справах суєтних.

Що на благо тих, хто забажав, виконай своєю милістю. Коли лихе хочу, відверни напасті.

Нехай всі бажання праведні здійсняться, а життя моє щастям наповниться. Хай буде воля твоя, амінь.

Молитва про допомогу у житті

Великий угоднику і Святитель Божий Миколай, помічник й вчитель всіх, хто з щирим молінням вдається до твоєї допомоги. Ти допомагав тим, які до тебе зверталися, допоможи й мені в усіх труднощах і потребах життя мого.

Коли прийде хвиля, де сила моя заслаба, труднощі, що стають на дорозі життя мого, завеликі для мене, ти, угоднику Божий, подай мені на поміч твою руку і стань мені на охорону, як ставав завжди тим, що в труднощах і небезпеках пам’ятали про тебе.

Благослови мене святительською твоєю рукою, настав на стежку добру, запали в мені віру непохитну і моли Христа Бога, за спасіння душі моєї. Амінь.