Сильнейшие молитвы Святому Николаю, которые помогут исполнить все желания

День Николая Чудотворца по новому календарю теперь отмечается 6 декабря. Этот святой считается покровителем всех страдающих. К нему молятся о защите семьи и детей, об успехах и достижениях желаний, о здоровье и о счастливой супружеской жизни.

Какие молитвы на день Святого Николая будут самыми сильными и помогут исполнить заветные желания, рассказывает РБК-Украина (проект Styler)/

Молитва первая

Святителю отче Николаю, моли Бога о нас!

Великий Угоднику и Святителю Божию Николаю, Пастырю и Учителю всех, кто с искренним молением прибегает к Твоей помощи.

Ты помогал тем, которые прибегали к Тебе, помоги и мне во всех трудностях и потребностях жизни моей.

Когда придет волна, где сила моя ослабела, трудности, стоящие на пути жизни моей, слишком велики для меня, Ты, угодник Божий, подай мне помощную Твою руку и встань мне на охрану, как становился всегда тем, что в трудностях и опасностях помнили о Тебе.

Благослови меня Святительской Твоей рукой, настал на тропу добрую, зажги во мне веру непоколебимую и моли Христа Бога, спастись душе моей.

Аминь

Молитва друга

Всеблагий отец Николаю, великий и удивительный чудотворче!

Ты своими молитвами лечил всякую болезнь и болезнь, ты своим покровительством избавлял от определенной смерти, ты своей опекой отгонял беду.

Искренне умоляю тебя, скорого утешителя находящихся в горе и нуждах нынешней жизни: Спеши и ко мне со своей помощью, защити меня и всех людей от огня и воды, от голода и нашествия, от тяжелой болезни и неожиданной смерти.

Храни меня через всю мою жизнь, а особенно в страшную минуту перехода из преждевременной жизни к вечности.

Защити меня тогда щитом твоей молитвы перед справедливым гневом Христа Бога и помоги мне, чтобы я сподобился (понравилась) навеки в небе, вместе с тобой, прославлять и величать Божье милосердие.

Аминь

Молитва третья

О всеблагий отец наш Николай, пастырь и учитель всех, кто с верой обращается под защиту твою и теплой молитвой умоляет тебя: спеши и защити стадо Христово от губящих ее волков.

Украину нашу и всякую христианскую страну, и весь мир защити и сохрани святыми твоими молитвами от землетрясения наступления чужестранцев и народных мятежей, междоусобицы; от голода, поветрия, потопа, огня, меча и смерти всякого человека охраны.

И как помиловал ты трех мужей, сидящих в тюрьме, и спас их от гнева царского и смертной казни, так помилуй и нас, что разумом, словом и делом во тьме грехов пребываем.

Избавь нас от гнева Божия и вечной кары: чтобы покровительство Твое и помощь и Своя благодать и милость подал нам Христос Бог тихо и без греха прожить на этом свете, и не осудил нас стоять налево, а сподобил стать направо со всеми святыми.

Аминь

Молитва четвертая

О святителю Христову Николаю!

Услышь нас, грешных рабов Божиих (имена), молящихся Тебе, и моли о нас, недостойных, Создателя нашего и Владыки.

Прости Бога нашего быть милостивым к нам в нынешней жизни и в будущем возрасте, пусть не по делам нашим, а по Своей милости воздаст нам.

Избавь нас, угоднику Христову, от зла, которое находит на нас, и уйми волны восстающих против нас страстей и бед.

Пусть ради святой молитвы твоей не поглотит нас напасть и не потопить в бездне греховной и в болоте страстей наших.

Моли, святителю Николаю, Христу Богу нашему, чтобы преподал нам мирную жизнь и спасение и великую милость, ныне, и отпущение грехов, а душам нашим – постоянно, и во веки веков.

Аминь

Пятая молитва

О всесвятый Николай, угодник великий Господень, искренний наш покровитель и повсюду в скорби скорый помощнику!

Помоги мне, грешному и ленивому, в нынешней этой жизни, умоляй Господа Бога даровать мне отпущение всех моих грехов, которые я совершил от юности моей,

во всей жизни моей, делом, словом, помыслом и всеми моими чувствами: и при отходе души моей, помоги мне, окаянному, умоли Господа Бога,

Творца всех творений, избавить меня от воздушных мытарств и вечной муки, чтобы я всегда славил Отца, и Сына, и Святого Духа и твое милостивое покровительство, ныне, и постоянно, и во веки веков.

Аминь

Молитва на исполнение желания

Чудотворец Николай, помоги мне в желаниях моих бренных. Не сердись на просьбу дерзкую, но и не оставь меня в делах суетных.

Что во благо желающих исполни своей милостью. Если беду хочу, отверни напасти.

Пусть все желания праведные исполнятся, а жизнь моя счастьем наполнится. Да будет воля твоя, аминь.

Молитва о помощи в жизни

Великий угодник и Святитель Божий Николай, помощник и учитель всех, кто с искренним молением прибегает к твоей помощи. Ты помогал тем, которые к тебе обращались, помоги и мне во всех трудностях и потребностях жизни моей.

Когда придет волна, где сила моя ослабела, трудности, становящиеся на пути жизни моей, слишком велики для меня, ты, угодник Божий, подай мне на помощь твою руку и встань мне на охрану, как становился всегда тем, что в трудностях и опасностях ум о тебе.

Благослови меня святительской твоей рукой, наступи на тропу добрую, зажги во мне веру непоколебимую и моли Христа Бога, за спасение души моей. Аминь.