Найсильніші молитви на день святого Валентина, які допоможуть знайти та захистити кохання

Як молитися святому Валентину

Для прочитання молитви про любов, як вірять, краще вибрати ранковий час якраз у саме свято - 14 лютого на День Святого Валентина, одразу після пробудження від сну.

Бажано, щоб вас ніхто не відволікав у момент читання молитви, і в цей час слід у думках малювати образ коханої людини, наче складаючи картину вашого спільного життя як пари. Важливо, щоб слова в молитві виходили від душі та щирого серця.

Які молитви потрібно прочитати

В ім'я Отця і Сина і Святого Духа!

Господи, почуй моління моє! Через святого Твого, через Святого Валентина кличу до тебе!

Дякую тобі за Дари Твої, за Твій Дар нам через Святого Валентина!

Святий Валентин, молись за нас!

Молися про нас, грішних, про те, щоб були милосердні, сповнені любові і ніжності до ближніх!

Молися про нас, Святий Валентин, бо саме ти удостоївся особливого дару Божого: тебе пам'ятають, твій день - це день Любові, радощів, сміху, закоханостей у багатьох країнах світу.

Щоб у Твій День, ми ще раз пригадали, що Господь - це Любов.

А Любов і Ніжність наповнила наші серця і душі!

Через Господа Нашого Ісуса Христа.

Амінь

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Святий Валентине, покровителю тих, хто кохає!

Ти, який із ризиком для життя здійснював і проголошував євангельське послання любові!

Ти, який завдяки мучеництву, прийнятому з любові, подолав усі сили байдужості, ненависті та смерті, - вислухай нашу молитву.

Перед лицем розбитості й поділів у світі дай нам завжди любити любов’ю, позбавленою егоїзму, і уповання, яке дозволить нам долати життєві перепони.

Просимо тебе, заступайся за нас перед Богом, джерелом кожної любові та всілякої краси, який живе і царює на віки вічні.

Амінь

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Святий Валентине, котрий був вибраний на покровителя закоханих, оберігай молодих людей, особливо тих, які закохані.

Випроси їм у Бога благодаті, потрібні для того, щоб дозріли до любові: справжньої, щирої, та безкорисливої.

Бережи закоханих і наречених від нищівного вогню пристрастей.

Вимоли у Бога для них прагнення будувати узи любові на фундаменті Божих заповідей.

Заступайся в Ісуса Христа, щоб Він Сам був для закоханих дороговказом і щоб Він Сам зміцнював їх у хвилину слабкості.

Амінь

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Крім зазначених вище молитов, вважається, що звернутися до Святого Валентина про зустріч зі своєю половинкою і щасливе кохання можна в довільній формі, озвучивши все своїми словами, що йдуть від серця.