Найсильніші магнітні бурі у червні: точні дати і поради, як вберегти здоров'я

У червні 2025 року очікується кілька магнітних бур, серед яких будуть як слабкі, так і сильні. Метеочутливі люди можуть відчути головний біль, втому або перепади настрою.
Коли очікуються найсильніші магнітні бурі у червні 2025 року та як можна вберегти здоров'я, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).
Червень почався з потужних геоштормів, які виникли через викид корональної маси на Сонці. 1 та 2 червня - найнебезпечніші дні, оскільки вчені прогнозують підвищення активності до Кр-індексу до 7-8 (G3-G5).
Такі магнітні бурі викликають погіршення самопочуття у багатьох людей на планеті. Також можуть бути проблеми з радіозв'язком, мобільним зв'язком, збій у роботі супутників, навігаторів та іншої техніки.
Наступні небезпечні дати:
5-7 червня - магнітна буря червоного рівня, яка досягне G2.
9 червня - помірна магнітна буря, рівень G1
12-14 червня - потужний геошторм з рівнем G3
16-18 червня - магнітна буря рівня G1-G2
21-22 червня - сильна магнітна буря, яка досягне рівня G2
26 червня - магнітна буря рівня G1
Варто додати, що сонячна активність дуже нестабільна і показники можуть змінюватися, тому необхідно слідкувати за оновленими прогнозами.
Магнітна буря - це збурення магнітного поля Землі, спричинене потужними потоками заряджених частинок від Сонця. Вони впливають не лише на техніку й навігаційні системи, а й на самопочуття людей.
Магнітні бурі класифікуються за шкалою G1-G5:
Численні дослідження вчених підтверджують, що магнітні бурі мають вплив на життєдіяльність людини. Потужні геошторми можуть спричинити збій у роботі багатьох засобів зв'язку. Крім того, у людей спостерігається погіршення самопочуття, яке проявляється у таких симптомах:
Особливо вразливі: люди похилого віку, вагітні, маленькі діти, люди з хронічними захворюваннями, гіпертоніки та сердечники
Лікарі дають загальні рекомендації на дні магнітних бурі та радять дотримуватися нормального розпорядку дня, повноцінно харчуватися та знижувати навантаження на організм - фізичні та психоемоційні.
Також потрібно:
Висипатися. Повноцінний сон від 7 до 9 годин нормалізує роботу нервової системи. Намагайтеся засинати не пізніше 23:00.
Уникати стресів. Навіть незначне емоційне навантаження може погіршити самопочуття.
Зменшуйте фізичну активність. Намагайтеся використовувати помірні вправи, замініть похід у зал басейном.
Повноцінно харчуватися. Додайте більше овочів та фруктів та не вживайте шкідливу їжу, алкоголь та велику кількість напоїв з кофеїном, енергетики.
Дотримуватися водного балансу. Пийте більше звичайної чистої води.
Дихати свіжим повітрям. Гуляйте у парках чи вибирайтеся за місто, провітрюйте приміщення.
Слідкувати за самопочуттям. Не пропускайте таблетки, які ви приймаєте регулярно, міряйте тиск.
Обмежити використання гаджетів. Намагайтеся менше користуватися гаджетами, особливо у вечірні години, за 2-3 години до сну.
Якщо самопочуття викликає занепокоєння - звертайтеся за допомогою до лікарів.
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Під час написання матеріалу були використані джерела: SpaceWeatherLive, NOAA SWPC, NASA Solar Dynamics Observatory