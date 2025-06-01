Самые сильные магнитные бури в июне: точные даты и советы, как уберечь здоровье

Прогноз магнитных бурь

Июнь начался с мощных геоштормов, которые возникли из-за выброса корональной массы на Солнце. 1 и 2 июня - самые опасные дни, поскольку ученые прогнозируют повышение активности до Кр-индекса до 7-8 (G3-G5).

Такие магнитные бури вызывают ухудшение самочувствия у многих людей на планете. Также могут быть проблемы с радиосвязью, мобильной связью, сбой в работе спутников, навигаторов и другой техники.

Следующие опасные даты:

5-7 июня - магнитная буря красного уровня, которая достигнет G2.

9 июня - умеренная магнитная буря, уровень G1

12-14 июня - мощный геошторм с уровнем G3

16-18 июня - магнитная буря уровня G1-G2

21-22 июня - сильная магнитная буря, которая достигнет уровня G2

26 июня - магнитная буря уровня G1

Стоит добавить, что солнечная активность очень нестабильна и показатели могут меняться, поэтому необходимо следить за обновленными прогнозами.

Что такое магнитная буря

Магнитная буря - это возмущение магнитного поля Земли, вызванное мощными потоками заряженных частиц от Солнца. Они влияют не только на технику и навигационные системы, но и на самочувствие людей.

Магнитные бури классифицируются по шкале G1-G5:

G1 (слабая): почти не ощущается

G2 (умеренная): возможны сбои в энергосистемах, небольшое недомогание у людей

G3 (сильная): может влиять на здоровье, GPS и радиосвязь

G4-G5: редкие события, которые могут вызвать серьезные технические и биологические последствия

Как магнитные бури влияют на человека

Многочисленные исследования ученых подтверждают, что магнитные бури оказывают влияние на жизнедеятельность человека. Мощные геоштормы могут вызвать сбой в работе многих средств связи. Кроме того, у людей наблюдается ухудшение самочувствия, которое проявляется в таких симптомах:

Головные боли

Мигрень

Головокружение

Слабость

Быстрая усталость

Бессонница ночью и сонливость днем

Снижение концентрации и работоспособности

Туман в голове

Повышение тревожности и раздражительности

Скачки давления

Нарушение сердечного ритма

Обострение хронических заболеваний

Депрессивные расстройства

Эмоциональная нестабильность

Агрессия

Особенно уязвимы: пожилые люди, беременные, маленькие дети, люди с хроническими заболеваниями, гипертоники и сердечники

Как защитить свое здоровье

Врачи дают общие рекомендации на дни магнитных бури и советуют придерживаться нормального распорядка дня, полноценно питаться и снижать нагрузки на организм - физические и психоэмоциональные.

Также нужно:

Высыпаться. Полноценный сон от 7 до 9 часов нормализует работу нервной системы. Старайтесь засыпать не позднее 23:00.

Избегать стрессов. Даже незначительная эмоциональная нагрузка может ухудшить самочувствие.

Уменьшайте физическую активность. Старайтесь использовать умеренные упражнения, замените поход в зал бассейном.

Полноценно питаться полноценно. Добавьте больше овощей и фруктов и не употребляйте вредную пищу, алкоголь и большое количество напитков с кофеином, энергетики.

Соблюдать водный баланс. Пейте больше обычной чистой воды.

Дышать свежим воздухом. Гуляйте в парках или выбирайтесь за город, проветривайте помещение.

Следить за самочувствием. Не пропускайте таблетки, которые вы принимаете регулярно, меряйте давление.

Ограничить использование гаджетов. Старайтесь меньше пользоваться гаджетами, особенно в вечерние часы, за 2-3 часа до сна.

Если самочувствие вызывает беспокойство - обращайтесь за помощью к врачам.