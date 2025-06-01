Самые сильные магнитные бури в июне: точные даты и советы, как уберечь здоровье

В июне 2025 года ожидается несколько магнитных бурь, среди которых будут как слабые, так и сильные. Метеочувствительные люди могут почувствовать головную боль, усталость или перепады настроения.
Когда ожидаются самые сильные магнитные бури в июне 2025 года и как можно уберечь здоровье, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
Июнь начался с мощных геоштормов, которые возникли из-за выброса корональной массы на Солнце. 1 и 2 июня - самые опасные дни, поскольку ученые прогнозируют повышение активности до Кр-индекса до 7-8 (G3-G5).
Такие магнитные бури вызывают ухудшение самочувствия у многих людей на планете. Также могут быть проблемы с радиосвязью, мобильной связью, сбой в работе спутников, навигаторов и другой техники.
Следующие опасные даты:
5-7 июня - магнитная буря красного уровня, которая достигнет G2.
9 июня - умеренная магнитная буря, уровень G1
12-14 июня - мощный геошторм с уровнем G3
16-18 июня - магнитная буря уровня G1-G2
21-22 июня - сильная магнитная буря, которая достигнет уровня G2
26 июня - магнитная буря уровня G1
Стоит добавить, что солнечная активность очень нестабильна и показатели могут меняться, поэтому необходимо следить за обновленными прогнозами.
Магнитная буря - это возмущение магнитного поля Земли, вызванное мощными потоками заряженных частиц от Солнца. Они влияют не только на технику и навигационные системы, но и на самочувствие людей.
Магнитные бури классифицируются по шкале G1-G5:
Многочисленные исследования ученых подтверждают, что магнитные бури оказывают влияние на жизнедеятельность человека. Мощные геоштормы могут вызвать сбой в работе многих средств связи. Кроме того, у людей наблюдается ухудшение самочувствия, которое проявляется в таких симптомах:
Особенно уязвимы: пожилые люди, беременные, маленькие дети, люди с хроническими заболеваниями, гипертоники и сердечники
Врачи дают общие рекомендации на дни магнитных бури и советуют придерживаться нормального распорядка дня, полноценно питаться и снижать нагрузки на организм - физические и психоэмоциональные.
Также нужно:
Высыпаться. Полноценный сон от 7 до 9 часов нормализует работу нервной системы. Старайтесь засыпать не позднее 23:00.
Избегать стрессов. Даже незначительная эмоциональная нагрузка может ухудшить самочувствие.
Уменьшайте физическую активность. Старайтесь использовать умеренные упражнения, замените поход в зал бассейном.
Полноценно питаться полноценно. Добавьте больше овощей и фруктов и не употребляйте вредную пищу, алкоголь и большое количество напитков с кофеином, энергетики.
Соблюдать водный баланс. Пейте больше обычной чистой воды.
Дышать свежим воздухом. Гуляйте в парках или выбирайтесь за город, проветривайте помещение.
Следить за самочувствием. Не пропускайте таблетки, которые вы принимаете регулярно, меряйте давление.
Ограничить использование гаджетов. Старайтесь меньше пользоваться гаджетами, особенно в вечерние часы, за 2-3 часа до сна.
Если самочувствие вызывает беспокойство - обращайтесь за помощью к врачам.
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При написании материала были использованы источники: SpaceWeatherLive, NOAA SWPC, NASA Solar Dynamics Observatory