Найшвидше тісто для піци, яке вам захочеться готувати знову і знову

Складники на дві піци:

130 г борошна

7 г сухих швидкодіючих дріжджів

240 мл гарячої води 50-55 градусів

0,5 чайної ложки солі

+ 260 г борошна

1 ст. л. оливкової олії

+ інгредієнти для улюбленої начинки

Покрокове приготування

Одразу поставте духовку прогріватися на максимум (250 градусів чи більше).

Змішайте 130 г борошна з дріжджами в глибокому посуді. Залийте все гарячою водою.

Додайте сіль і решту борошна (260 г). Замісіть лопаткою. Додайте оливкову олію.

Викладіть на поверхню і вимішуйте кілька хвилин, доки тісто не перестане липнути до рук. Покладіть тісто в миску і накрийте рушником.

Приготуйте улюблену начинку: наприклад, візьміть томатний соус, базилік, наріжте помідори, оливки, цибулю, сир, ковбасу.

Поверніться до тіста. Розділіть навпіл, і розкатайте чи розтягніть першу половинку. Викладіть її на встелене пергаментом деко. Розкладіть зверху всі інгредієнти.

Випікайте протягом 5-10 хвилин в дуже гарячій духовці. Поки перша випікатиметься, займіться другою піцою.