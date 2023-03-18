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Найшвидше тісто для піци, яке вам захочеться готувати знову і знову

Як приготувати швидке тісто для піци (скриншот)
Автор: Світлана Мащенко

Домашня піца на тонкому тісті порадує всю вашу родину. А якщо її готувати дуже просто, вам захочеться повторювати це знову і знову.

Своїм способом поділилася кулінар Alina FooDee у YouTube.

Складники на дві піци:

  • 130 г борошна
  • 7 г сухих швидкодіючих дріжджів
  • 240 мл гарячої води 50-55 градусів
  • 0,5 чайної ложки солі
  • + 260 г борошна
  • 1 ст. л. оливкової олії
  • + інгредієнти для улюбленої начинки

Покрокове приготування

Одразу поставте духовку прогріватися на максимум (250 градусів чи більше).

Змішайте 130 г борошна з дріжджами в глибокому посуді. Залийте все гарячою водою.

Додайте сіль і решту борошна (260 г). Замісіть лопаткою. Додайте оливкову олію.

Викладіть на поверхню і вимішуйте кілька хвилин, доки тісто не перестане липнути до рук. Покладіть тісто в миску і накрийте рушником.

Приготуйте улюблену начинку: наприклад, візьміть томатний соус, базилік, наріжте помідори, оливки, цибулю, сир, ковбасу.

Поверніться до тіста. Розділіть навпіл, і розкатайте чи розтягніть першу половинку. Викладіть її на встелене пергаментом деко. Розкладіть зверху всі інгредієнти.

Випікайте протягом 5-10 хвилин в дуже гарячій духовці. Поки перша випікатиметься, займіться другою піцою.

Раніше ми писали, як приготувати домашній кисломолочний сир з магазинного молока.

Крім того дізнайтеся, як завжди точно виміряти інгредієнти для випікання.

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