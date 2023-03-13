Домашній сир із простого магазинного молока: всі секрети та хитрощі

Домашній кисломолочний сир приготувати простіше простого. Тим більше, що це можна зробити з використанням звичайного магазинного молока.

Своїми секретами та хитрощами поділилася кулінар Alina FooDee у YouTube.

Знадобиться всього 2 інгредієнти:

Молоко - 2 л (можна магазинне 2,6% жирності або домашнє)

Йогурт - 300 г (можна замінити кефіром)

Покрокове приготування

Вилийте молоко в каструлю, додайте йогурт. Добре перемішайте віночком. Зробіть невеликий нагрів приблизно до 40 градусів.

Залишіть при кімнатній температурі на 8 годин, щоб воно скисло.

Поставте нагрівати до 45 градусів (для м'якого сиру) або до 60 градусів (для сухого сиру).

Помістіть друшляк на миску, вистеліть бавовняним рушником або марлею. Відцідіть сир від сироватки. Потім зав'яжіть майбутній сир у тканину і поставте, щоб стекли залишки сироватки. Залишіть так на 1,5-2 години.

Ваш домашній сир повністю готовий!