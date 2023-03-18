Самое быстрое тесто для пиццы, которое вам захочется готовить снова и снова

Домашняя пицца на тонком тесте порадует всю вашу семью. А если ее готовить очень просто, вам захочется повторять это снова и снова.
Своим способом поделилась кулинар Alina FooDee в YouTube.
Сразу поставьте духовку прогреваться на максимум (250 градусов или больше).
Смешайте 130 г муки с дрожжами в глубокой посуде. Залейте все горячей водой.
Добавьте соль и оставшуюся муку (260 г). Замесите лопаткой. Добавьте оливковое масло.
Выложите на поверхность и вымешивайте несколько минут, пока тесто не перестанет липнуть в руки. Положите тесто в миску и накройте полотенцем.
Приготовьте любимую начинку: например, возьмите томатный соус, базилик, нарежьте помидоры, оливки, лук, сыр, колбасу
Вернитесь к тесту. Разделите пополам и раскатайте или растяните первую половинку. Выложите ее на устланный пергаментом противень. Разложите сверху все ингредиенты.
Выпекайте в течение 5-10 минут в очень горячей духовке. Пока первая будет выпекаться, займитесь второй пиццей.
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