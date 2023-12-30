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Найшкідливіший сорт ковбаси, який не треба купувати навіть для піци

Як вибрати ковбасу (фото: Freepik)
Автор: Юлія Гаюк

М'ясна нарізка - це часто обов'язкова страва на новорічному столі. Побутує міф, що якісних ковбасних виробів немає, проте це не правда. Варто лиш знати, на що звертати увагу при виборі.

РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на норми ДСТУ та допис дієтолога Наталії Кондратюк в Instagram розповідає, як правильно обирати якісну ковбасу та на що звертати увагу.

Варена ковбаса

  • Колір

Варена ковбаса та будь-який інший вид виробу не може бути неприродно яскравого кольору. Вона повинна бути блідо-рожевою, а от яскраво-рожеві та малинові кольори можуть свідчити про недобросовісність виробника.

Однак варто знати, що навіть у ковбасу вищого ґатунку додають барвник нітрит натрію. Він робить м'ясо більш привабливого кольору для покупця. На етикетці його позначають як Е250.

У великих дозах речовина є токсичною, але в ковбасні вироби додають безпечну для людини кількість.

  • Пакування

Воно повинне бути сухим та еластичним. У свіжих ковбас оболонка щільно прилягає до фаршу. Крім того, не повинно бути ніяких дефектів: здуття, плям, деформації.

Копчена ковбаса

  • Зріз

Зріз повинен бути сухим, гладким і рівномірним. Якщо в ковбасі є шматки сала, тоді воно не повинне бути жовтуватим, коричневим чи іншого неприродного кольору.

  • Текстура

Копчена ковбаса повинна бути твердою та щільною. Якщо м'ясо легко мнеться пальцями, це означає, що продукт виготовлений неякісно.

  • Склад

Тут діє головне правило: чим менше інгредієнтів у ковбасі, тим якіснішою вона є. Добавка "глюконо-дельта-лактон" прискорює терміни приготування продукту штучним шляхом. На пакуванні це Е575.

Та найголовніше, щоб на пакуванні було написано "ковбаса" чи "сосиски", а не "м'ясний виріб".

Які "єшки" є небезпечними

Ці харчові барвники є небезпечними у великих дозах:

  • Е102 - тарган
  • Е104 - жовтий хінолін
  • Е107 - жовтий 2G
  • Е110 - жовтий сонячний
  • Е122 - азорубін
  • Е124 - понсо 4R 
  • Е129 - альлюра AC 
  • Е131 - патентний V 
  • Е132 - індіго кармазин
  • Е133 - діамантовий синій FCF

Їх використовують у кондитерських виробах, желе, напоях, снеках, солодощах. Великі дози можуть викликати алергічні реакції та гіперактивність у дітей.

Небезпечні Е позначені червоним, нейтральні - жовтим, безпечні - зеленим (інфографіка: instagram.com/kondratyuk_nataliia)

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