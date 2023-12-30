RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Самый вредный сорт колбасы, который не нужно покупать даже для пиццы

Как выбрать колбасу (фото: Freepik)
Автор: Юлия Гаюк

Мясная нарезка - это часто обязательное блюдо на новогоднем столе. Существует миф, что качественных колбасных изделий нет, но это не так. Стоит знать, на что обращать внимание при выборе.

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на нормы ГОСТ и пост диетолога Натальи Кондратюк в Instagram рассказывает, как правильно выбирать качественную колбасу и на что обращать внимание.

Вареная колбаса

  • Цвет

Вареная колбаса и любой другой вид изделия не могут быть неестественно яркими. Она должна быть бледно-розовой, а вот ярко-розовый и малиновый цвет может свидетельствовать о недобросовестности производителя.

Однако следует знать, что даже в колбасу высшего сорта добавляют краситель нитрит натрия. Он делает мясо более привлекательным цветом для покупателя. На этикетке его обозначают как Е250.

В больших дозах вещество является токсичным, но в колбасные изделия добавляют безопасное для человека количество.

  • Упаковка

Она должна быть сухой и эластичной. В свежих колбасах оболочка плотно прилегает к фаршу. Кроме того, не должно быть никаких дефектов: вздутия, пятен, деформации.

Копченая колбаса

  • Срез

Срез должен быть сухим, гладким и равномерным. Если в колбасе есть куски сала, тогда оно не должно быть желтоватым, коричневым или другим неестественным цветом.

  • Текстура

Копченая колбаса должна быть жесткой и плотной. Если мясо легко мнется пальцами, значит продукт изготовлен некачественно.

  • Состав

Здесь действует главное правило: чем меньше ингредиентов в колбасе, тем качественнее она есть. Добавка глюконо-дельта-лактон ускоряет сроки приготовления продукта искусственным путем. На упаковке это Е575.

Но самое главное, чтобы на упаковке была написана "колбаса" или "сосиски", а не "мясное изделие".

Какие "ешки" опасные

Эти пищевые красители опасны в больших дозах:

  • Е102 - тарган
  • Е104 - желтый хинолин
  • Е107 - желтый 2G
  • Е110 - желтый солнечный
  • Е122 - азорубин
  • Е124 - понсо 4R
  • Е129 - аллюра AC
  • Е131 - патентный V
  • Е132 - индиго кармазин
  • Е133 - бриллиантовый синий FCF

Их используют в кондитерских изделиях, желе, напитках, снеках, сладостях. Большие дозы могут вызывать аллергические реакции и гиперактивность у детей.

Опасные Е обозначены красным, нейтральные - желтым, безопасные - зеленым (инфографика: instagram.com/kondratyuk_nataliia)

Раньше мы рассказывали, как выбирать шпроты, чтобы не отравиться.

Читайте также, какой бывает икра и как купить самую качественную в магазине.

А еще мы писали о том, как выбрать идеальное вино к праздничному столу.

Читайте РБК-Украина в Google News
порадиздоровяковбаска