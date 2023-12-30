Самый вредный сорт колбасы, который не нужно покупать даже для пиццы

Мясная нарезка - это часто обязательное блюдо на новогоднем столе. Существует миф, что качественных колбасных изделий нет, но это не так. Стоит знать, на что обращать внимание при выборе.

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на нормы ГОСТ и пост диетолога Натальи Кондратюк в Instagram рассказывает, как правильно выбирать качественную колбасу и на что обращать внимание.

Вареная колбаса

Цвет

Вареная колбаса и любой другой вид изделия не могут быть неестественно яркими. Она должна быть бледно-розовой, а вот ярко-розовый и малиновый цвет может свидетельствовать о недобросовестности производителя.

Однако следует знать, что даже в колбасу высшего сорта добавляют краситель нитрит натрия. Он делает мясо более привлекательным цветом для покупателя. На этикетке его обозначают как Е250.

В больших дозах вещество является токсичным, но в колбасные изделия добавляют безопасное для человека количество.

Упаковка

Она должна быть сухой и эластичной. В свежих колбасах оболочка плотно прилегает к фаршу. Кроме того, не должно быть никаких дефектов: вздутия, пятен, деформации.

Копченая колбаса

Срез

Срез должен быть сухим, гладким и равномерным. Если в колбасе есть куски сала, тогда оно не должно быть желтоватым, коричневым или другим неестественным цветом.

Текстура

Копченая колбаса должна быть жесткой и плотной. Если мясо легко мнется пальцами, значит продукт изготовлен некачественно.

Состав

Здесь действует главное правило: чем меньше ингредиентов в колбасе, тем качественнее она есть. Добавка глюконо-дельта-лактон ускоряет сроки приготовления продукта искусственным путем. На упаковке это Е575.

Но самое главное, чтобы на упаковке была написана "колбаса" или "сосиски", а не "мясное изделие".

Какие "ешки" опасные

Эти пищевые красители опасны в больших дозах:

Е102 - тарган

Е104 - желтый хинолин

Е107 - желтый 2G

Е110 - желтый солнечный

Е122 - азорубин

Е124 - понсо 4R

Е129 - аллюра AC

Е131 - патентный V

Е132 - индиго кармазин

Е133 - бриллиантовый синий FCF

Их используют в кондитерских изделиях, желе, напитках, снеках, сладостях. Большие дозы могут вызывать аллергические реакции и гиперактивность у детей.

Опасные Е обозначены красным, нейтральные - желтым, безопасные - зеленым (инфографика: instagram.com/kondratyuk_nataliia)