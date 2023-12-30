Найшкідливіші рибні консерви, які краще ніколи не купувати

Консервований тунець

У 2015 році природоохоронна організація Greenpeace випустила довідник для покупців консервованого тунця, у якому ранжувала понад десяток основних брендів на основі екологічності, вмісту ртуті та інших ключових факторів. Вони виявили, що "понад 80% тунця, який продається в США, походить із нестабільних, руйнівних джерел". Можемо припустити, що в Україні ситуація із цим не краща.

Незалежно від того, звідки походить тунець, він несе в собі ризик впливу ртуті. За даними Washington Post, консервований тунець, позначений як "легкий", є найбезпечнішим з точки зору рівня ртуті, і його можна їсти кілька разів на тиждень, тоді як альбакор (різновид тунця) взагалі - раз на місяць.

Зазначимо, експерт із харчування Наталія Мазурик радить віддавати перевагу тунцю у власному соку, ніж в олії.

Чому краще вибирати тунець у власному соку, ніж в олії (ілюстрація: t.me/mazuriknataliya)

Атлантичний лосось

Атлантичного лосося завжди вирощують на фермах, оскільки він майже зник у дикій природі. Такий лосось є поганим вибором через використання антибіотиків, токсинів і забруднення водних шляхів, де вирощують цю рибу.

"Найгірші риби, які краще не споживати - це великі глибоководні рибини, особливо із атлантичного океану, оскільки він найбрудніший (токсичні речовини, важкі метали). Чим більша тушка, тим більша ймовірність, що вона увібрала у себе шкідливі речовини", - пояснює експерт із харчування Юрій Попко.

Краще купіть консерви з горбуші (з Аляски), нерки або червоного лосося. Ці види риб виростають у диких умовах, тому є максимально корисними.

Консервовані креветки

На креветкових фермах не рідко фіксували "величезний вуглецевий слід", а також зловживання антибіотиками - їх обробляють щонайменше вісьмома різними препаратами для прискорення темпів росту.

Штучно вирощені креветки - погана ідея. Переважно ті креветки, які ви купуєте у супермаркеті належать до цієї категорії.

Як вибирати рибні консерви

Дієтологиня Галина Сеник розповіла, як правильно вибрати якісні консерви, на що зважати, та які з них будуть смачними та корисними.

Головні критерії:

перевірте цілісність банки. Вона має бути не здутою, цілою та без пошкоджень

маркування має бути вибитим на кришці, а не написане маркером

виробництво рибних консерв має бути розташоване поблизу моря. Перевірити це можна в магазині, якщо відкрити онлайн-карти

Ідеальним складом рибних консерв має бути: риба, сіль та спеції. Вибирати рибні консерви варто у власному соку, у рослинній олії (печінка тріски).