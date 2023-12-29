5 ефектів від часнику на здоров'я, про які ви маєте знати перед тим, як його з'їсти

Часник здавна вважається символом здоров'я, який може захистити від вірусів та покращити імунітет. Втім, чи дійсно це так і що про це говорять медичні дослідження?

Допомагає підтримувати імунітет

Хронічне запалення може завдати шкоди імунітету через зниження кількості лейкоцитів. Дослідження виявили, що часник допомагає зменшити системне запалення та відновити рівень білих кров’яних тілець, відповідно до огляду 2021 року в Journal of Clinical and Translational Research. Це значною мірою завдяки алліцину, сірковмісній сполуці, яка є у цибулі, шніт-цибулі та часнику.

Огляд 2020 року в Trends in Food Science & Technology показав, що завдяки сіркоорганічним сполукам часник може мати противірусну дію. Він допомагає запобігти проникненню вірусів і розмноженню в клітинах.

Знижує рівень холестерину

Контроль холестерину є важливим, оскільки високий рівень підвищує ризик серцевих захворювань та інсульту, відповідно до Центрів контролю та профілактики захворювань.

Часник може знизити рівень холестерину, особливо у людей високим його рівнем та діабетом, згідно з оглядом 2020 року в Antioxidants. Однак ці висновки обмежені, бо огляди показали, що переваги дає витриманий екстракт часнику або додаткові форми часнику, а не часник, який використовують в кулінарії.

Зниження тиску

Згідно з вищезгаданим оглядом, часник може знижувати як систолічний, так і діастолічний артеріальний тиск у людей з метаболічним синдромом - групою захворювань, які підвищують ризик серцевих захворювань, інсульту та діабету.

Ці переваги простежувались, коли учасники споживали 100 мг на кг ваги тіла сирого подрібненого часнику двічі на день протягом 4 тижнів. Для людини вагою 68 кг це еквівалентно трохи більше двох зубчиків.

Регулює рівень цукру в крові

Часник також може допомогти регулювати рівень цукру в крові, особливо у людей з діабетом. Метааналіз 2019 року в Primary Care Diabetes показав, що часник ефективніший, ніж плацебо, у зниженні рівня глюкози в крові натщесерце та рівня гемоглобіну у людей з діабетом.

Покращує здоров’я кишківника

Пребіотики живлять здорові бактерії у кишківнику, а часник є їх гарним джерелом. Фактично, після трьох місяців прийому добавок витриманого часникового екстракту Kyolic учасники огляду та мета-аналізу експериментальної та терапевтичної медицини 2020 року мали більш різноманітні та здорові кишкові мікробіоми.

Однак часник не є "дружнім" до шлунково-кишкової системи. Часник має високий вміст фруктанів, тому він може викликати гази та здуття живота у людей із синдромом подразненого кишечника.

Інші потенційні вигоди

Часник також є джерелом антиоксидантів. Вони в екстракті витриманого часнику можуть зменшити нейрозапалення і цим підтримати здорові функції мозку з віком, згідно з дослідженням 2020 року в Experimental and Therapeutic Medicine.

Крім того, дослідження 2019 року в Nutrients показало, що серед літніх китайців ті, хто споживав більше часнику, жили довше, ніж ті, хто рідко вживав часник. Це дослідження було спостережним, тому ми не можна стверджувати, що часник однозначно сприяє довголіттю.