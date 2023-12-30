Самые вредные рыбные консервы, которые лучше никогда не покупать

Консервированный тунец

В 2015 году природоохранная организация Greenpeace выпустила справочник для покупателей консервированного тунца, в котором ранжировала более десятка основных брендов на основе экологичности, содержания ртути и других ключевых факторов. Они обнаружили, что "более 80% тунца, что продают в США, походит из нестабильных, разрушительных источников". Можем предположить, что в Украине ситуация с этим не лучше.

Независимо от того, откуда происходит тунец, он несет в себе риск влияния ртути. По данным Washington Post, консервированный тунец, обозначенный как "легкий", является самым безопасным с точки зрения уровня ртути, и его можно есть несколько раз в неделю, в то время как альбакор (разновидность тунца) вообще - раз в месяц.

Отметим, эксперт по питанию Наталья Мазурик советует отдавать предпочтение тунцу в собственном соке, чем в растительном масле.

Почему лучше выбирать тунец в собственном соке, чем в растительном масле (иллюстрация: t.me/mazuriknataliya)

Атлантический лосось

Атлантического лосося всегда выращивают на фермах, поскольку он почти исчез в дикой природе. Такой лосось является плохим выбором из-за использования антибиотиков, токсинов и загрязнения водных путей, где выращивают эту рыбу.

"Худшие рыбы, которые лучше не потреблять - это крупные глубоководные рыбы, особенно из атлантического океана, поскольку он самый грязный (токсичные вещества, тяжелые металлы). Чем больше тушка, тем больше вероятность, что она вобрала в себя вредные вещества", - объясняет эксперт с питания Юрий Попко.

Лучше купите консервы из горбуши (из Аляски), нерки или красного лосося. Эти виды рыб вырастают в диких условиях, поэтому максимально полезны.

Консервированные креветки

На креветочных фермах не редко фиксировали "огромный углеродный след", а также злоупотребление антибиотиками - их обрабатывают по меньшей мере восемью разными препаратами для ускорения темпов роста.

Искусственно выращенные креветки - плохая идея. Преимущественно те креветки, которые вы покупаете в супермаркете, относятся к этой категории.

Как выбирать рыбные консервы

Диетология Галина Сеник рассказала, как правильно выбрать качественные консервы, что учесть, и какие из них будут вкусными и полезными.

Главные критерии:

проверьте целостность банки. Она должна быть не вздутой, целой и без повреждений

маркировка должна быть выбита на крышке, а не написана маркером

производство консервы должно быть расположено вблизи моря. Проверить это можно в магазине, если открыть онлайн-карты

Идеальным составом рыбных консервов должно быть: рыба, соль и специи. Выбирать рыбные консервы следует в собственном соке, в растительном масле (печень трески).