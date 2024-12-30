Найшкідливіша фізична вправа, яку ви виконуєте вдома

Регулярна фізична активність вдома стає дедалі популярнішою, адже це зручний спосіб підтримати тіло у тонусі, схуднути чи просто залишатися активним. Однак навіть корисні вправи можуть завдати шкоди, якщо виконувати їх неправильно.
Яка вправа вдома може зашкодити - читайте в матеріалі РБК-Україна (проект Styler).
Лікар Юрій Габорець наголошує, що будь-яка вправа може стати шкідливою, якщо ігнорувати правила виконання. Зокрема, неправильно підібране навантаження або техніка можуть призвести до травм.
"Пам’ятайте: усе є ліки, усе є отрута. Усе залежить від способу використання. Наприклад, якщо неправильно виконувати станову тягу, це може спричинити міжхребцеву грижу. Якщо використовувати надто велику амплітуду без підготовки, м'язи та сухожилля можуть розірватися. Але якщо дотримуватися правильної техніки, вправа приносить лише користь", - пояснює лікар.
Експерт звертає увагу, що найбільший ризик становлять вправи, які виконуються без розминки чи належної підготовки. До таких належать:
Юрій Габорець дає кілька важливих рекомендацій, які допоможуть мінімізувати ризик травмування під час тренувань:
Лікар підкреслює, що звернення до тренерів чи лікарів може допомогти уникнути серйозних травм. "Правильний підхід до тренувань забезпечить мінімальне травмування і максимум користі для вашого тіла", - зазначає Юрій Габорець.
Отже, фізична активність вдома може бути корисною лише за умови дотримання техніки, розминки та поступового підходу. Не поспішайте з важкими навантаженнями та завжди консультуйтеся зі спеціалістами.
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В матеріалі використані такі джерела - Instagram лікаря Юрія Габорця, МОЗ, Health.