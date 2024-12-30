Найшкідливіша фізична вправа, яку ви виконуєте вдома

Небезпека неправильної техніки

Лікар Юрій Габорець наголошує, що будь-яка вправа може стати шкідливою, якщо ігнорувати правила виконання. Зокрема, неправильно підібране навантаження або техніка можуть призвести до травм.

"Пам’ятайте: усе є ліки, усе є отрута. Усе залежить від способу використання. Наприклад, якщо неправильно виконувати станову тягу, це може спричинити міжхребцеву грижу. Якщо використовувати надто велику амплітуду без підготовки, м'язи та сухожилля можуть розірватися. Але якщо дотримуватися правильної техніки, вправа приносить лише користь", - пояснює лікар.

Найшкідливіші вправи без підготовки

Експерт звертає увагу, що найбільший ризик становлять вправи, які виконуються без розминки чи належної підготовки. До таких належать:

Максимальна амплітуда рухів без розминки - це підвищує ризик травм суглобів, м’язів та зв’язок.

- це підвищує ризик травм суглобів, м’язів та зв’язок. Зворотні віджимання - можуть перевантажити ліктьові суглоби або призвести до розтягнень.

- можуть перевантажити ліктьові суглоби або призвести до розтягнень. Різкі підйоми корпусу або вправи з висячим положенням головою вниз - можуть викликати запаморочення, особливо у непідготовлених людей.

Як уникнути травм

Юрій Габорець дає кілька важливих рекомендацій, які допоможуть мінімізувати ризик травмування під час тренувань:

Завжди починайте з розминки. Розігрів тіла допоможе підготувати м'язи та суглоби до навантажень.

Розігрів тіла допоможе підготувати м'язи та суглоби до навантажень. Дотримуйтесь правильної техніки. Перед виконанням нової вправи варто проконсультуватися з професіоналом чи переглянути навчальні відео.

Перед виконанням нової вправи варто проконсультуватися з професіоналом чи переглянути навчальні відео. Не перевантажуйте тіло. Починайте з легких вправ та поступово збільшуйте інтенсивність.

Починайте з легких вправ та поступово збільшуйте інтенсивність. Прислухайтеся до свого тіла. Біль або сильний дискомфорт - це сигнал зупинитися.

Чому важливо консультуватися з професіоналами

Лікар підкреслює, що звернення до тренерів чи лікарів може допомогти уникнути серйозних травм. "Правильний підхід до тренувань забезпечить мінімальне травмування і максимум користі для вашого тіла", - зазначає Юрій Габорець.

Отже, фізична активність вдома може бути корисною лише за умови дотримання техніки, розминки та поступового підходу. Не поспішайте з важкими навантаженнями та завжди консультуйтеся зі спеціалістами.