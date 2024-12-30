Самое вредное физическое упражнение, которое вы выполняете дома

Регулярная физическая активность дома становится все более популярной, ведь это удобный способ поддержать тело в тонусе, похудеть или просто оставаться активным. Однако даже полезные упражнения могут нанести вред, если выполнять их неправильно.
Какое упражнение дома может навредить - читайте в материале РБК-Украина (проект Styler).
Врач Юрий Габорец отмечает, что любое упражнение может стать вредным, если игнорировать правила выполнения. В частности, неправильно подобранная нагрузка или техника могут привести к травмам.
"Помните: все есть лекарство, все есть яд. Все зависит от способа использования. Например, если неправильно выполнять становую тягу, это может вызвать межпозвоночную грыжу. Если использовать слишком большую амплитуду без подготовки, мышцы и сухожилия могут разорваться. Но если придерживаться правильной техники, упражнение приносит только пользу", - объясняет врач.
Эксперт обращает внимание, что наибольший риск представляют упражнения, которые выполняются без разминки или надлежащей подготовки. К таким относятся:
Юрий Габорец дает несколько важных рекомендаций, которые помогут минимизировать риск травмирования во время тренировок:
Врач подчеркивает, что обращение к тренерам или врачам может помочь избежать серьезных травм. "Правильный подход к тренировкам обеспечит минимальное травмирование и максимум пользы для вашего тела", - отмечает Юрий Габорец.
Итак, физическая активность дома может быть полезной только при условии соблюдения техники, разминки и постепенного подхода. Не спешите с тяжелыми нагрузками и всегда консультируйтесь со специалистами.
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В материале использованы следующие источники - Instagram врача Юрия Габорца, Минздрав Украины, Health.