Найрозшукуваніша жінка у світі: хто така "Хамелеон" та за які злочини її розшукували 17 років

Справжнє або не справжнє ім'я

Елейн Антуанетта Парент народилася в Бронксі в 1942 році. Про її виховання та раннє життя відомо небагато. Насправді поліція та влада навіть не впевнена, що це справжнє ім'я, оскільки свідоцтва про її народження ніхто не бачив.

Першою справжньою роботою Елейн була контора з нерухомості, де вона була деякий час агентом. Але згодом жінка зрозуміла, що злочинність є більш прибутковою, ніж будь-яка інша професія.

Коли їй було близько 30 років, вона вперше перетнулася з законом і отримала звинувачення у крадіжці у Флориді. Згодом, у 1985 році, вона нібито вкрала 40 000 доларів у вигляді ювелірних виробів у старшої жінки, з якою вона подружилася.

Відтоді, Елейн Парент фігурувала у даних поліції регулярно, протягом майже 17 наступних років. Переважно звинувачення були у шахрайстві. Вона двічі імітувала власну смерть, а ще ходила по барах та притулках для бездомних, та навіть по кладовищах, шукаючи особисті дані для своїх крадіжок.

Першою жертвою могла стати Сільвія Енн Ходжкінсон з Англії. Відомо, що Елейн подружилася з жінкою, а за рік подала документи на отримання паспорта на ім'я цієї 39-річної жінки. Справжню міс Ходжкінсон знайти так і не змогли, тому поліція припускає, що вона стала першою жертвою "Хамелеона".

Вишукані злочини

З Англії Елейн знову повернулася до Флориди. У місцевому барі в Орландо вона зачарувала Шарлотту Рей Коуен. Парент сказала, що вона займається нумерологією і попросила в Шарлотти номери соціального страхування, банківських рахунків, щоб за допомогою цифр передбачити майбутнє.

"У неї були найвишуканіші манери, вона вся була з цим гранованим англійським акцентом. Вона була такою переконливою і провела зі мною всю нумерологію, і я навіть дала їй своє свідоцтво про народження", - розповіла потім Коуен.

Згодом у розпорядженні Елейн було вже понад 20 ідентичностей, але вона хотіла більшого.

У 1990 році 34-річна банківська працівниця Беверлі Макгоуен розмістила в газеті оголошення, шукаючи сусіда по квартирі. Їй подзвонила британка на ім'я Еліс, яка була зацікавлена в оренді, оскільки вона була співробітником IBM, яку щойно перевели в офіс поблизу.

Еліс розповіла новій сусідці про свої таланти в нумерології і їй вдалося виманити у Беверлі номера документів, водійських прав, за якими вона "передбачила", що жінка знайде справжнє кохання.

Беверлі радісно розповіла друзям та родині, що знайшла чудову компаньйонку для оренди кімнати. Але за декілька днів після переїзду Еліс, міс Макгоуен зникла. Коли брати та сестри прийшли в її нову квартиру, щоб дізнатися, що ж трапилося, вони виявили, що зникли абсолютно всі документи.

А 19 липня рибалка знайшов тіло жінки в каналі в окрузі Сент-Люсі, штат Флорида. Їй відрубали голову, руки відрізали, а з живота зрізали татуювання. Однак вбивця не помітив ще одне татуювання, за яким поліція ідентифікувала тіло як Беверлі Макгоуен.

Звісно, підозра одразу впала на нову співмешканку Еліс. Але жінки, а це була насправді Елейн, ніде не було.

У Елейн Парент було понад 20 особистостей (Кадр з відео)

Життя на втіках

Розслідування вбивства Беверлі Макгоуен було гучним і поліція вишукувала все нові докази. Хтось у Лондоні намагався використати кредитну картку Беверлі, щоб орендувати автомобіль, але на той момент картка вже була заблокована. Поліція відстежила автомобіль Беверлі - його покинули біля міжнародного аеропорту в Маямі.

Перевірка журналів польотів дала цікавий результат - замість невідомої "Еліс" було знайдено ім'я Сільвії Енн Ходжкінсон. І слідчі зрозуміли, що між справами є зв'язок.

Протягом 12 наступних років поліція намагалася відстежити Парент. А вона, здавалося, отримувала насолоду від погоні. У 1998 році вона навіть надіслала детективам у Флориді свою картину з надрукованою запискою: "З найкращими побажаннями, Ваш Хамелеон". Відтоді її почали називати "вбивця-хамелеон".

"Це найважче вбивство, яке я коли-небудь розслідувала. Ми завжди були на день, місяць, навіть роки позаду вбивці. Наша підозрювана - майстриня маскування. Я бачила її в Лондоні, Парижі, Туреччині, Австралії та Південній Африці. І через 12 років після того, як була вбита Беверлі, я все ще не наблизилася до того, щоб зрозуміти, чому", - розповіла слідча офісу державного прокурора Флориди Нора Пфайффер.

Арешт

6 квітня 2002 року поліція нарешті наздогнала Елейн Парент. Вони постукали у двері, щоб заарештувати її. Жінка попросила почекати хвилинку, поки швидко вдягнеться - і тоді застрелилася.

"Я зайшов першим. Пам'ятаю, як побачив дим від зброї в кімнаті. Нам не сказали, що вона відома як "Хамелеон". Якби поліція знала, наскільки вона небезпечна, вони не дозволили їй залишатися наодинці", - розповів офіцер поліції Панама-Сіті Майкл Маклеод.

На жаль, поліції не вдалося отримати зізнання у злочинах від самої Елейн, а пролити світло на усе, що вона встигла зробити майже за 20 років - майже нереально.

У деяких злочинах її підозрювали, але не мали доказів. У деяких мали докази, не вистачало тільки зізнання. А про деякі її злочини, ймовірно, так і не стало відомо.

The Sunday Telegraph

Елейн Парент навчилася адаптуватися до будь-якої ситуації. Вона шукала вразливих людей, маніпулювала ними, щоб вони передали свою особисту інформацію, і викрадала їхні особи, часто змінюючи свою зовнішність разом зі своїм іменем.

З того, що вдалося взнати поліції, Елейн мала щонайменше 20 ідентифікацій і частина цих людей могли стати її жертвами, як Беверлі. Тепер частина злочинів найрозшукуванішої злочинниці так і залишиться таємницею.